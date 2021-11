Rusia desestima la propuesta de AMLO en la ONU: esto fue lo que le contestó

Este martes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció ante el Consejo de Seguridad que México propondrá un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para garantizar una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios.

El representante de la Federación Rusa ante la ONU, Vasily Nebenzya, declaró que "ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad disponen de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes, ni garantizar el intercambio y transferencia de tecnologías, ni el fortalecimiento de la infraestructura ni tampoco para desarrollar el sector industrial o agrícola ni para crear puestos de trabajo".

Y así respondió el Representante de Rusia al mensaje pronunciado por AMLO en el Consejo de Seguridad de la ONU.



En pocas palabras: El Consejo no es para lo que Andrés fue a pedir/hablar.#VerguenzaMundial pic.twitter.com/BHPIlWFh3F — Ramón F.V. (@RamonFelVal) November 9, 2021

Durante su participación, Nebenzya declaró que "cuando abordamos los vínculos teóricos entre el desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos, es preciso no perder de vista que el desarrollo por sí solo no puede permitir garantizar la paz, y la paz no necesariamente garantiza el desarrollo".

Por eso, dijo, es importante tener en cuenta los vínculos, pero también tener muy presentes las distinciones entre estos dos procesos y qué organismos de las Naciones Unidas están encargados de tal o cual esfera de labor. "Esta es la lógica que subyace a nuestra postura de principios de división de responsabilidades y labores", dijo.

"Los derechos humanos o el desarrollo, luchar contra el cambio climático, son cuestiones que deben abordarse en las plataformas especializadas que disponen de las herramientas necesarias y también que cuentan con representación universal o amplia de los Estados miembro (...) Me estoy refiriendo específicamente al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General". Indicó el representante de la Federación Rusia indicó.

Además, "la inequitativa repartición de la riqueza amplifica las desigualdades, y la situación es aún más difícil en aquellos contextos donde hay un difícil pasado colonial".

¿Qué dijo AMLO en la ONU?

López Obrador pidió este martes a la ONU que despierte de su "letargo" en el combate a la corrupción y la desigualdad y propuso un plan de ayuda a los pobres pagado por contribuciones voluntarias de las mil personas más ricas del planeta.

"Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia", dijo el mandatario ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Y propuso un plan para "garantizar el derecho a una vida digna" a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios.