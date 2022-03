Rige Reynosa la ´Ley de Herodes´

Lo vemos como una ´Ley de Herodes´, donde no se busca la mejoría, sino recaudar, sabemos que se requiere para dar mantenimiento, pero hay más alternativas´´. Edgar Zamorano, presidente de Canacar

Tal y como la película, era que los decretos y reglamentos del municipio ya no tuvieran que pasar por el mecanismo de control que nos da actualmente la constitución´´. Roberto Cruz, presidente de Canaco

Los cambios que se pretendían realizar desde el Congreso de Tamaulipas, hacía el código municipal del estado, eran una replica de "La ley de Herodes", que daba a los Ayuntamientos el poder absoluto para aplicar nuevas reglas, sin tomar en cuenta las opiniones de legisladores o el poder ejecutivo.

Lo anterior, fue expuesto ayer durante una entrevista exclusiva en EL MAÑANA, y en la que participó Roberto Cruz Hernández, líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y Edgar Zamorano, delegado en Reynosa de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar).

"Lo que pretendía esta iniciativa, a la que coloquialmente ya se le conoce como Ley de Herodes, tal y como la película, era que los decretos y reglamentos del municipio ya no tuvieran que pasar por el mecanismo de control que nos da actualmente la constitución, es decir que ni el ejecutivo, ni el legislativo tuvieran injerencia y que solo con la gaceta municipal se pusiera en marcha, hicimos un exhorto con varias cámaras empresariales y visualizamos cómo podía afectar la vida pública de los ciudadanos, pero afortunadamente no se aprobó", comentó Cruz.

La iniciativa fue rechazada por el legislativo local, en medio de conflictos entre partidos y funcionarios, pero Zamorano, expuso que se marcó un precedente hacía los empresarios, e incluso proyectó los primeros efectos.

"El ejemplo perfecto para este tema, es lo que actualmente se discute de los cobros al transporte de carga por ingresar a Reynosa, lo vemos como una Ley de Herodes, donde no se busca la mejoría, sino recaudar, sabemos que se requiere recurso para dar mantenimiento a las vialidades, pero hay más alternativas, podemos llegar a un buen proyecto, estamos abiertos al dialogo, no a las imposiciones, ni a los acuerdos que no se basen en análisis o proyectos", refirió Zamorano.

Los cobros a este rubro que ya aprobó desde lo general y particular el cabildo, necesitan pasar el filtro del ejecutivo para ponerse en marcha.

Pero por lo pronto, los empresarios han dialogado con diputados, e incluso presentado exhorto para evitar que esto se aplique.

En este sentido, no bajan la guardia, e insisten que se requiere dialogo. "Hablamos de afectaciones no solo para el sector empresarial o compañías de transporte, sino para los consumidores, porque finalmente el dinero que se destine a este permiso tendrá que agregarse en los costos finales, el transporte es algo fundamental, y no estamos en contra de regularlo, porque suele confundirse, estamos a favor de un buen proyecto, basado en un estudio vial", comentó Roberto.

Por su parte, Zamorano señaló que Reynosa es la tercer ciudad más importante en cuanto a la logística, solo por debajo de Laredo y el Paso, Texas.

"Nosotros no es que estemos en contra de este proyecto, insistimos, se necesita discutir con un estudio, más cuando Reynosa, es la tercer puerta logística más importante del país, más de 6 mil unidades pasan todos los días por la ciudad, aparte hay proyectos que duplicarían estos números, el crecimiento a la industria es inminente, se da servicio a México, Estados Unidos y Canadá, se habla de que en el gremio local existan más de 10 mil unidades registradas".

Ambos coincidieron en la importancia de que las autoridades generen iniciativas de contenido y bajo un consenso ciudadano.