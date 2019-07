Reviven en el río drama migratorio

Matamoros.

Solamente fueron unas horas en que las autoridades mexicanas pudieron contener a los migrantes que se encuentran varados en el Puente Nuevo Internacional Matamoros-Brownsville, ya que por la tarde se volvió a registrar una irrupción ilegal por las aguas del río Bravo.

Los hechos se registraron a las 17:00 horas cuando una madre de familia junto con su hija, además de una pareja y su hijo, se aventuraron a cruzar de manera ilegal por el río, poniendo en riesgo su vida considerando que en ese momento se estaba registrando una creciente en el caudal.

La pareja junto con su hijo sí lograron cruzar, siendo rescatados por las autoridades de Migración de Estados Unidos, quienes llegaron en una lancha rápida para auxiliarlos.

En tanto, del lado mexicano, la señora Milvia, originaria de Guatemala, junto a su hija Melani de 11 años de edad, intentaron cruzar a territorio estadounidense, sin embargo no se atrevieron ya que no llevaban ningún salvavidas y además no sabían nadar.

La intención de cruce fue detenida por las autoridades migratorias de los Estados Unidos, quienes desde arriba del puente le gritaron a la madre que no se cruzara, que se regresara y la iban atender arriba del mismo puente y la cruzarían a la vecina ciudad de Brownsville, Texas.

Por lo que los elementos de la Guardia Nacional se sumergieron al agua con algunas cuerdas para sacar a la mujer y su hija para poder ponerlas a salvo.

Ya una vez que salieron del agua, ambas fueron llevadas a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, para que posteriormente los oficiales las acompañaran hasta las inmediaciones del Puente Nuevo, en donde fueron entregadas a las autoridades de Migración del lado estadounidense.

Milvia comentó que desde el pasado dos de mayo salieron de su país, siete días pasaron para llegar a la ciudad de Matamoros y desde entonces están en espera de recibir una entrevista para poder tramitar el asilo de las autoridades de los Estados Unidos.

Después de este intento de cruzar de manera ilegal, tanto Milvia como Melani fueron entregadas a las autoridades norteamericanas quienes se harán cargo de su situación legal en aquel país.