Revelan nombres del macabro pacto suicida

Allen, Tx.- "Hola a todos, me maté a mi mismo a mi familia", así fue como un joven de Allen, Texas avisó a través de sus redes sociales que había acabado con la vida de sus parientes para luego suicidarse.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, luego de que el joven de 19 años Farhan Towhid publicara en su cuenta de Instagram que había acabado con su vida y la de su familia.

Noticia Relacionada Dejan sin becas a huérfanos

El mensaje alarmó a los amigos quienes llamaron a la policía para solicitar un control de bienestar, ya que advirtieron el joven tenía tendencias suicidas.

Fue el lunes por la mañana cuando la policía entró por la fuerza a la vivienda del joven suicida y en su interior se toparon con una escena de terror, seis personas estaban muertas, Farhan Towhid; su hermano, Tanvir Towhid, de 21 años; su padre, Towhidul Islam, de 54 años; su madre, Iren Islam, de 56 años; su abuela Altafun Nessa, 77; y su hermana gemela de 19 años, Farbin Towhid.

La policía informó que todos en la casa habían muerto por disparos y que aparentemente se trató de un macabro pacto suicida entre Farhan y Tanvir Towhid, algo que habían planeado por un mes.

"Parece que los dos hijos llegaron a un acuerdo de que iban a [morir] por suicidio y que iban a llevarse a sus familiares con ellos", dijo el sargento Jon Felty del Departamento de Policía de Allen a KRLD.

La policía no ha confirmado cuándo ocurrieron las muertes, pero dijo que es probable que los hermanos mataron a sus familiares el sábado por la noche.

La masacre sacudió a un barrio tranquilo de Allen, pues la familia que se mudó a Estados Unidos desde Bangladesh hace unos 15 años parecía tranquila.

"No podemos creer que le haya pasado a esta familia", dijo a The Washington Post el amigo de la familia Sied Chowdhury, de 60 años. "Son una familia muy cariñosa. No vimos nada malo en la familia, ningún problema ".

Farbin, la hermana gemela de Farhan, había aceptado recientemente una beca completa para asistir a la Universidad de Nueva York, de acuerdo con medios locales.

Según la nota de Farhan en Instagram, él y su hermano Tanvir habían luchado contra una enfermedad mental durante años.

Farhan escribió que había sufrido depresión desde el noveno grado y se había hecho daño repetidamente. Su familia había intentado ayudarlo, pero dijo que sus problemas de salud mental habían empeorado recientemente.

Había estado estudiando informática en la Universidad de Texas en Austin, escribió, pero fue expulsado de su dormitorio en el invierno después de decirle a un compañero de habitación que planeaba matar a su familia.

Se mudó a casa, donde se alojaba Tanvir, a quien describió como "deprimido y socialmente ansioso". Finalmente, la pareja decidió matar a su familia y luego a ellos mismos.

"En lugar de tener que lidiar con las secuelas de mi suicidio, podría simplemente hacerles un favor y llevármelos conmigo", dice la nota publicada en Instagram.

DOS HERMANOS BURLAN CONTROL DE ARMAS DE EU

La pareja de hermanos se burlaron del control de armas en los EEUU al asegurar que mintieron para adquirir las armas con las que cometieron la masacre familiar, ya que dijeron no tener problemas mentales y de esta manera conseguir de manera legal un arma.

"Nunca habíamos tenido un incidente como este en los 21 años que he estado aquí", dijo Felty a KXAS. "Es solo una tragedia. No hay otra forma de describirlo ".

Felty dijo que ninguno de los vecinos informó haber escuchado disparos y que la policía no recibió informes de disparos en el área. La familia nunca había informado de ningún problema a la policía, agregó.

Algunos miembros de la comunidad de Bangladesh llegaron al lugar temprano el lunes por la mañana y no se fueron hasta que los cuerpos de la familia fueron retirados de la casa alrededor de las 6 p.m., dijo Chowdhury.