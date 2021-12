Restos de víctima de un tsunami de hace 3 mil 500 años son encontrados en Turquía

MADRID. -Esqueletos de un humano y un perro datados hace 3 mil 500 años han sido encontrados entre los escombros del tsunami que asoló la costa turca por la erupción de Thera, la actual isla de Santorini.

Según un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los restos --encontrados en la bahía de Çesme-- no son anteriores al 1612 a. C., fecha de la erupción, y brindan una idea de lo expansivo que fue este evento catastrófico para la región. Este hallazgo también brinda a los investigadores una mejor comprensión de la cronología y la historia de la Edad del Bronce Final.