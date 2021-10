Resiste arresto y muere

A la 04:00 de la mañana entraron telefonemas ciudadanos al sistema de emergencias 911, sobre disparos en el área de la colonia Los Obispos, en bulevar Sierra Vista.

Al parecer un tipo hizo varios tiros al aire, los patrulleros peinaron el área, un oficial localizó la SUV color marrón o guindo, con placas de papel y le marcó el alto como a las 05:30 de la mañana; los otros policías asistieron al patrullero.

Se trató de un solo hombre abordo, el tipo desobedeció las órdenes policiacas, que siempre son de poner las manos a la vista de los agentes, bajar con los brazos en alto, nunca cerca del cuerpo, ni hacer amagos, movimientos o manoteos de ninguna clase, máxime tratándose de un reporte de disparos de arma de fuego.

"Los oficiales se vieron envueltos en enfrentamiento armado con el sospechoso de la SUV Lincoln marrón y los policías dispararon causando la fatalidad del hombre, declarado muerto en la escena", dijo Joe Baeza, detective y vocero de la Policía de Laredo.

No se dio a conocer la identidad del fallecido, en tanto no fueran notificados sus familiares, a los que la tarde de este sábado aún no contactaban.

Se recogieron dos armas de fuego con magazines cargados de municiones; una es corta o pistola, la otra es un fusil de asalto o carabina automática, de repetición, tipo AR-15.

Ningún policía resultó herido. No se dijo cuántos participaron, solo que están abiertas las investigaciones; la de un hombre muerto violentamente y la de Asuntos Internos de la corporación.

Además de que por protocolo se dará cuenta a los Texas Rangers, para lo conducente.