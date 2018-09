Rescatan en Oaxaca a 124 migrantes

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Estatal de Oaxaca rescataron a 124 migrantes que eran transportados en condiciones de hacinamiento sobre la carretera federal Huajuapan de León-Tamazulapan, Oaxaca.

Agentes Federales de Migración detectaron este domingo que tres vehículos de carga aceleraron repentinamente al pasar por el punto de revisión ubicado en el municipio de Huajuapan de León.

Al ser detenidos, se descubrió que transportaban a 124 personas en condiciones insalubres, 117 guatemaltecos, cuatro nicaragüenses, dos salvadoreños y un hondureño.

De acuerdo con un comunicado, los extranjeros indicaron que tenían varios días sin comer y que no se les permitía ingerir líquidos con la finalidad de no realizar ninguna parada para no ser detectados por alguna autoridad, pues se encuentran administrativamente irregulares en el país.

Del total de migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 64 son adultos (44 hombres y 20 mujeres) y 60 son menores de edad (28 hombres y 32 mujeres), de los cuales 15 viajaban sin la compañía de un adulto, a quienes se les brindó de forma inmediata agua y alimentos, así como asistencia médica a fin de salvaguardar su integridad física.

Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) del INM atendieron a los menores y les brindaron atención especializada, garantizando el respeto a los derechos humanos de Niños, Niñas y Adolescentes migrantes, privilegiando en todo momento la unidad familiar y canalizándolos al DIF, tal como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Instituto Nacional de Migración se comunicó inmediatamente con los consulados de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua para llevar a cabo un retorno digno, ordenado y seguro, establecido en los acuerdos internacionales, e informó a los extranjeros sobre el derecho humano que tienen en el país de recibir ayuda y protección a través de la petición de refugio.