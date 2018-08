Reprocha alerta emitida por E.U.

Después de una reunión que sostuve con el gobernador, me pidió que me reuniera con empresarios de Matamoros para aclarar la situación de alerta en contra de Tamaulipas, estamos pidiendo una aclaración al departamento de Estados Unidos, para que ellos digan en base a que datos estadísticos están emitiendo esta alerta en contra del Estado . Francisco Galván, representante del gobierno de Tamaulipas en Texas

Matamoros, Tam.- Autoridades estatales y empresarios locales, manifestaron su inconformidad en contra del gobierno de, quienes por enésima ocasión emitieron una alerta para que los residentes de aquel país viajen a las ciudades de México.

Francisco Galván representante del gobierno de Tamaulipas en Texas, reprochó esta nueva alerta que se emitió, asegurando que no sólo afecta a las ciudades fronterizas de México, sino también a las del lado americano, ya que se trabaja en región.

El funcionario estatal lamentó que el gobierno de aquel país exhorte no solo a sus ciudadanos, sino también a los funcionarios a no viajar a nuestro país, siendo que no son reales esas alertas, considerando la tranquilidad que existe en nuestro país, pero principalmente en Tamaulipas.

"Después de una reunión que sostuve con el gobernador, me pidió que me reuniera con empresarios de Matamoros para aclarar la situación de alerta en contra de Tamaulipas, que fue uno de los estados incluidos, lo cual no va con la realidad", dijo.

Recordó que la relación del gobierno estatal con el de Estados Unidos, pero principalmente con Texas es de puertas abiertas hacia ambos lados, demostrando la hermandad y seguridad que se tiene, tanto es así que en lo que va de esta administración estatal, se ha recibido por lo menos en cuatro ocasiones a las autoridades consulares quienes se han reunido con nuestro gobernador, por eso no estamos de acuerdo con las declaraciones realizadas por las autoridades de aquel país en contra de Tamaulipas.

"Por eso estamos pidiendo una aclaración al departamento de Estados Unidos, para que ellos digan en base a que datos estadísticos están emitiendo esta alerta en contra del Estado, afectando al turismo", comentó.

Manifestó que tanta es la confianza de los residentes de aquella nación en Tamaulipas, que están acudiendo a los ranchos del centro del estado a divertirse, moviéndose el turismo cinegético, mismo que ha repuntado en los dos últimos años, comprobando que estas alertas no tienen razón de ser.

Añadió que es por eso que se esta pidiendo una aclaración, una explicación en base a que se emite esta alerta en contra de este estado del país.