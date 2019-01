Reportero de WSJ responde a AMLO

Ciudad de México.

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que The Wall Street Journal "no es serio" y que el país sigue comprando 600 mil barriles diarios de gasolinas al extranjero, el reportero de esa publicación, Robbie Whelan, dijo en redes sociales que al pedir las estadísticas de importaciones a Pemex, no obtuvo respuesta.

El diario estadounidense informó que según datos de la firma ClipperData, las compras por parte de Pemex presentan una reducción de 28% respecto de los niveles que venía observando en diciembre de 2018, así como de 45% en comparación con enero del año pasado.

El WSJ atribuye la reducción de las importaciones de gasolinas provenientes del mercado estadounidense a "la saturación en las terminales de combustible de la costa del Golfo de México; donde al menos 15 buques cisterna esperan poder descargar los varios millones de barriles de gasolina que transportan".

EL DESMENTIDO

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal en la que se afirma que México redujo sus importaciones de gasolinas de Estados Unidos.

"No es cierto", respondió el mandatario nacional al ser cuestionado por El Universal tras un evento en el municipio de Ayala, donde ayer por la mañana firmó el decreto para que el 2019 sea el año de Emiliano Zapata.

El presidente cuestionó: ¿Quién dice eso? (que se redujo la importanción de gasolina de EU).

-The Wall Street Journal, se le indicó.

Y López Obrador volvió a revirar: "Ah, es que no son serios".

Durante su discurso en el evento, el presidente López Obrador insistió en que el país sigue comprando 600 mil barriles diarios de gasolinas al extranjero.

Explicó que México consume 800 mil barriles diarios de combustibles, pero sólo produce 200 mil barriles al día en las refinerías del país.