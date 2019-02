¡REPITEN LA DOSIS!

Atlanta, E.U.

Los Patriotas lograron su sexto trofeo Vince Lombardi en un duelo muy deslucido y donde las defensivas se impusieron.

Liderados por su gente de experiencia, el equipo de Nueva Inglaterra derrotó 13-3 a los Carneros de Los Ángeles en la edición del Súper Tazón LIII.

Tras un inicio inesperado en el que Brady fue interceptado en su primer pase del encuentro y Stephen Gostkowski falló el primer intento de gol de campo en el Mercedes-Benz Stadium, pero también a la ofensiva del equipo de Los Ángeles no le fue nada bien.

Fue una primera mitad en la que las defensivas de ambos equipos se portaron a la altura, pero sobre todo la de los Pats, al mantener a la peligrosa ofensiva de los Rams sin puntos, siendo la primera ocasión que bajo la dirección de Sean McVay no lograron anotar en una primera parte de un partido.

Luego de que fallara un primer intento de 46 yardas en el primer cuarto, fue hasta el segundo cuando llegaron los primeros puntos del partido y fueron gracias a Stephen Gostkowski, quien en esta ocasión no falló y acertó la patada de 42 yardas.

Tras el medio tiempo, en el que la actuación de Maroon 5 dejó mucho qué desear, parecía que Jared Goff y compañía comenzaban a reaccionar, pero una vez más fracasaron, tras acabar la primera mitad con apenas 57 yardas totales.

En el tercer cuarto fue cuando llegaron los primeros puntos para el equipo de Los Ángeles, tras un gol de campo de Greg Zuerlein de 53 yardas.

Ya en el último cuarto, los Patriotas respondieron de manera contundente y tras una carrera de 2 yardas de Sony Michel, pusieron el marcador a su favor 10-3.

Cuando parecía que Los Ángeles responderían a la ofensiva, llegó una intercepción de Stephon Gilmore dentro de la yarda 5 para frenar las intenciones del rival.

En la siguiente ofensiva, los Pats manejaron el balón y el reloj de manera perfecta y todo terminó con otro gol de campo de 41 yardas de Gostkowski dejar las cosas 13-3.

Le regresaron el balón a los Rams con muy poco tiempo, y aunque Goff y compañía hilvanaron una buena ofensiva, pero Zuerlein erró el intento de gol de campo de 48 yardas.

De esta manera, "Pats" suman su sexto título, luego de los obtenidos en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

El receptor de Patriotas de Nueva Inglaterra, Julian Edelman, fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del Súper Tazón LIII, en el triunfo de su equipo 13-3 ante Carneros de Los Ángeles en el Estadio Mercedes Benz.

Edelman tuvo esta noche 10 recepciones para 141 yardas y un acarreo de ocho yardas, para convertirse en el séptimo receptor en ser nombrado el Más Valioso en una final de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

El egresado de Kent State está en segundo lugar en la historia de la Liga en recepciones en playoffs y es el primero desde el receptor de Acereros de Pittsburgh, Santonio Holmes en el Super Bowl XLIII.





Y Belichick lo hizo de nuevo...

Era su Súper Tazón número 12 como entrenador o coach asistente, nueve de ellos como jefe de los Patriotas.

Le ganó la partida al joven de los Rams, Sean McVay, y a quien lleva 33 años, la máxima diferencia en la historia de un Super Bowl.

Bill Belichick planteó un plan de juego defensivo muy efectivo. Logró detener a los ofensivos Carneros, y el resultado final fue una victoria más para los Pats 13-3 sobre la franquicia de Los Ángeles.

"Seguimos aquí", dijo Bill en tono irónico, pues dejó entrever que al inicio de la temporada nadie los colocaba como favoritos para levantar de nuevo el trofeo Vince Lombardi.

El entrenador de Nueva Inglaterra logró otro anillo con 66 años, nueve meses y 18 días, el más viejo en la historia de un Gran Juego.

"Todos hicieron un gran trabajo, se atraparon pases, se defendió bien, se jugo bien en todos lados, lo logramos", dijo el estratega que ha logrado armar una dinastía con los Pats junto al quarterback Tom Brady.

Al terminar el partido, Belichick fue a buscar a Tom, quien era vitoreado y aclamado por la gente en el campo. Quería abrazarlo y agradecerle.

Belichick ahora dejó su marca en 30-10 en postemporada con los Patriotas y 6-3 en Super Bowls.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra sumaron su sexto Super Bowl en la historia de la franquicia y empataron a los Acereros de Pittsburgh como el equipo con más campeonatos en la historia de la NFL. El equipo comandado por Tom Brady y Bill Belichick firmó su victoria 37 en postemporada y son los máximos ganadores de partidos de playoffs.





El mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, aseguró que su triunfo en el Super Bowl frente a Los Angeles Rams fue un partido muy complicado, pero que al final lo supieron resolver y se mostró feliz por conseguir su sexto anillo de campeonato tras ganar 13-3. De la misma forma, el mariscal de campo veterano, compartió que ahora quiere estar con su familia para descansar y poder relajarse. "No cambia nada. No puedo esperar para pasar tiempo con mi familia", sentenció. "No lo podía hacer sin su apoyo. Fue un buen año. Es un sueño hecho realidad para todos nosotros".









Jared Goff y la electrizante ofensiva de los Rams de Los Ángeles se quedaron sin corriente en el Super Bowl.

La magra actuación de Goff — 19 pases completos en 38 envíos para 229 yardas con una intercepción en el último cuarto que esencialmente dejó liquidado el partido — incidió enormemente en la derrota ante Patriotas.

Recibió un abrazo de consuelo por parte de su entrenador Sean McVay en los minutos finales al agonizar la temporada de los Rams.

Todo terminó con un rendimiento muy lejos de lo visto en las últimas dos temporadas.

¡DOS DÉCADAS DE GLORIA!

2019

Patriotas 13-3 Rams

2018

Filadelfia 41-33 Patriotas

2017

Patriotas 34-28 Atlanta

2016

Denver 24-10 Carolina

2015

Patriotas 28-24 Seattle

2014

Seattle 43-8 Denver

2013

Baltimore 34-31 S. Francisco

2012

Gigantes 21-17 Patriotas

2011

Green Bay 31-25 Pittsburgh

2010

N. Orleáns 31-17 Indianápolis

2009

Pittsburgh 27-23 Arizona

2008

Gigantes 17-14 Patriotas

2007

Indianápolis 29-17 Chicago

2006

Pittsburgh 21-10 Seattle

2005

Patriotas 24-21 Filadelfia

2004

Patriotas 32-29 Carolina

2003

Tampa Bay 48-21 Oakland

2002

Patriotas 20-17 San Luis

2001

Cuervos 34-7 Gigantes

2000

San Luis 23-16 Tennessee