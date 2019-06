Renuncia el titular de Salud de Colima

Ciudad de México

El Secretario de Salud y Bienestar Social de Colima, Miguel Becerra Hernández, renunció a su cargo luego de señalar a diputados de ser los que tienen más problemas de alcohol, tabaco y drogas.

Anteayer durante la toma de protesta del Consejo Municipal contra las Adicciones en el Municipio de Villa de Álvarez, el funcionario estatal habló sobre el tema.

"A ver si con el argüende entiende el pueblo, porque son muy argüenderos, de las profesiones que tienen más problemas con adicciones de alcohol, de tabaco, de drogas, son los diputados y los médicos", declaró ante decenas de personas.

Sin embargo, inmediatamente matizó: "La cagué, los licenciados".

En su intervención, Becerra también reprochó que las mujeres caigan en adicciones.

"Todas las mujeres son hermosas, pero unas sienten que si traen exceso de peso, están feas y cometen la pendejada de tragar drogas para bajar de peso", expresó.

"Yo tengo un niño jovencito. ¿Qué hago? Que no pruebe, que les templen bien sus huevitos y no pruebe, eso es bien importante".

Antes de finalizar su discurso, el funcionario dijo esperar que su mensaje sirva para la reflexión.

"Me va a regañar mi jefe, yo creo, pero bueno, era muy importante para mí platicar aquí estos aspectos. A pesar de que llevé civismo digo majaderías, imagínense ahora que ya no llevan civismo", comentó.

"Gracias por permitirme hablar y sobre todo por escucharme, espero que se lleven una reflexión, una reflexión muy clara, muy precisa, muy concisa de lo que tenemos que seguir haciendo, si no de nada me va a servir que me regañe mi jefe".

Horas más tarde, mediante un comunicado, el Gobierno del Estado de Colima confirmó que Becerra entregó al Gobernador Ignacio Peralta Sánchez su renuncia a partir del 1 de julio.

"Becerra Hernández explicó que su renuncia la presenta por motivos personales y con profundo agradecimiento al Gobernador del Estado, por haberle brindado la oportunidad de servir a los colimenses durante un año y 3 meses", afirmó el Gobierno estatal.

A su vez, el Mandatario agradeció al funcionario el trabajo realizado al frente de la dependencia.

"Miguel Becerra se caracteriza por su honestidad, además de haber aportado sus conocimientos médicos al servicio de la institución y, desempeñarse siempre con lealtad al Gobierno del Estado", detalló.

Peralta Sánchez dijo que realizará un análisis para que, de ser posible, a partir del primer día de julio se nombre al nuevo titular de la Secretaría de Salud, o en su caso, a un encargado o encargada del despacho.