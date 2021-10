Rejuvenecimiento, eventual y obligado

Jugadores como Karel Campos, Haret Ortega y Santiago Giménez tienen una oportunidad dorada para mostrarse con Gerardo Martino en la Selección Mexicana que este miércoles enfrenta a Ecuador.

"Fundamentalmente vienen (este tipo de juegos) para observar futbolistas, estamos en el medio de una Eliminatoria que nos tiene muy bien posicionados. Vienen partidos muy complejos, es una linda oportunidad para aquellos que habitualmente vienen: (Rodolfo) Cota, (Jonathan) Orozco, Osvaldo (Rodríguez), ´Piojo´ (Roberto Alvarado), Uriel (Antuna), el ´Avión´ (David Ramírez), y para los nuevos.

"El tema de Selección no empieza ni termina en una Eliminatoria ni en la siguiente, permanentemente continúa y es una buena oportunidad de empezar a formar parte y sentirse que están perteneciendo al grupo de Selección y demostrar por qué están siendo convocados", expresó el "Tata" en videoconferencia.

Karel Campos, por ejemplo, solo tiene 25 minutos en la Primera División.

México cumplirá este miércoles en Charlotte el compromiso establecido con Soccer United Marketing, empresa que organiza cinco partidos al año para el Tricolor. Este es el último de ellos.

"Cada convocatoria es una gran posibilidad sobre todo de expresarse y de mostrarse en el plano internacional las cosas que vienen haciendo tan bien en el plano local, es una muy buena posibilidad de hacerse notar y de nosotros para observarlos no solamente desde el entrenamiento sino también desde la competencia, valoro cada uno de los partidos internacionales que tenemos y cada una de las convocatorias para esos partidos", mencionó.

EVITA HABLAR DEL MUNDIAL BIANUAL

La FIFA informó que se reunió la semana anterior con técnicos de las Selecciones varoniles para platicar sobre el futuro del futbol (Mundial cada dos años, entre otras cosas), pero el técnico Gerardo Martino evitó entrar en polémica.

"No soy una persona que tienda a tener una opinión normal respecto a este tipo de situaciones, me parece muy fresca, inicial, todavía le falta mayor argumentación, me parece que se necesita tiempo y hay personas que se especializan en esto, que trabajan la parte dirigencial. Me parece bien la consulta, pero también hay otra parte que no tiene que ver con la futbolística que tiene una gran incidencia en la decisión final y se escucharán a todas las partes", mencionó el "Tata".

POR RAZONES INTERNAS NO LLAMAN A ´CH14´

La FMF, en voz de Yon de Luisa, aceptó que Javier Hernández está fuera de la Selección Mexicana por cuestiones internas.

El "Chicharito" no ha regresado al Tricolor pese a que ya suma 14 goles en al actual temporada del Galaxy. Hasta ahora se había insistido, públicamente, en que el tema deportivo era la causa de su ausencia.

"Javier desde luego fue consideración del técnico y por eso se le llamó y por eso jugó, en ese periodo se dieron una serie de cosas internas, así se decidió mantenerlas, por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo, lo hemos platicado en repetidas ocasiones, lo que decide el ´Tata´ tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen mi apoyo", mencionó.