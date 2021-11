Regresan 150 mil estudiantes a las aulas tras 5 días de asueto

Después de un puente vacacional de cinco días, con motivo del consejo técnico escolar, fin de semana y festividades del día de muertos, que no se volverá a repetir en el ciclo 2021-2022.

Después de cinco días de asueto, los estudiantes de nivel básico en Reynosa regresan a las aulas, no habrá más vacaciones hasta diciembre.

De acuerdo al calendario oficial, la próxima vez que los menores gocen de un periodo de asueto será el 20 de diciembre, con el inicio de las vacaciones de navidad y año nuevo, pero previo a ello se dará un pequeño descanso el viernes 26 de noviembre, al realizarse otro consejo magisterial. "Esto se hace cada mes y es algo a nivel nacional, es una actividad en la que participan los docentes, por ello no hay clases, pero esto no significa que no se dejen actividades para los menores", mencionó Georgina Aparicio Hernández, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en Reynosa.

La primer entrega de boletas de evaluación será del 24 al 30 de noviembre, sin que represente una pausa en las aulas.

LAS PRESENCIALES

La ciudad de Reynosa mantiene un esquema de clases dividido entre lo presencial y virtual debido que no todas las instituciones educativas han cumplido con los protocolos para prevenir contagios de Covid-19, solicitadas por la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

En este sentido, de los 953 planteles locales, solo 106 dan clases dentro de las aulas, en contraste a los 847 que no ha podido avanzar y por ello, se limita a impartir conocimientos en linea.

Para crear un panorama más equitativo, la titular del CREDE reconoció que para la segunda quincena de noviembre, se entregará una evaluación con los datos de cuántas escuelas de nivel básico tienen las condiciones necesarias para implementar el método presencial.

Haciendo énfasis en el esquema público.

"El requisito es que el plantel se encuentre en buen estado en cuanto a infraestructura, que tenga acceso al agua, a la luz, buen funcionamiento de baños, que pueda cumplir el protocolo, y que se instale un comité interno de vigilancia contra el Covid-19, ya iniciamos con nuestros recorridos y vemos un panorama favorable para la mayoría".

Aún así, los padres de familia serán los últimos en decidir si sus hijos se adaptan al esquema presencial o continúan en línea.

PRÓXIMO ASUETO...

¿Cuándo habrá vacaciones?

- 20 de diciembre 2021.

Nuevo consejo técnico:

- 26 de noviembre.

CLASES MIXTAS

953 escuelas locales activas

106 dan clases en las aulas

847 siguen clases en línea