Regresa evento luego de 2 años

Tras una pausa de dos años provocada por la pandemia de coronavirus, el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans regresa esta primavera con The Who, Stevie Nicks, Foo Fighters, Lionel Richie, Erykah Badu, Ludacris, Nelly y Willie Nelson como artistas principales.

El productor del festival, Quint Davis, dijo que después de hablar con las autoridades sanitarias estatales y municipales, los organizadores sintieron que era el momento de devolver el festival a su fecha original.

"Seguiremos los protocolos de COVID que estén vigentes en ese momento", enfatizó Davis. "Lo que quieran que hagamos lo haremos. Ayuda que estemos al aire libre. Todavía faltan cuatro meses, pero creemos que para abril y mayo será un tiempo hermoso. Todo el mundo está listo para volver".

También actuarán en el festival Jimmy Buffett, Luke Combs, The Black Crowes, Norah Jones, Ziggy Marley: Songs of Bob Marley y The Avett Brothers. Las estrellas de Louisiana que subirán al escenario incluyen a PJ Morton, Lauren Daigle, Big Freedia, Tank and the Bangas, Nicholas Payton, Nathan & The Zydeco Cha Chas y Trombone Shorty & Orleans Avenue.

"Si esto no es algo para todos, no sé qué es", dijo Davis. "Hemos cubierto el paseo marítimo con este. Eso es lo que hicimos después de Katrina (en 2006). Queremos que esto sea para todos y esperamos que así sea".

Los paquetes VIP, los pases de admisión general por un fin de semana y los paquetes de viaje ya están a la venta. Próximamente se pondrán adquirir entradas para un solo día.

Quienes conservaron sus entradas adquiridas para los festivales cancelados de 2020 y 2021 recibirán un correo electrónico de la compañía de boletos con instrucciones sobre cómo canjearlos para el fin de semana de su elección.

Desde que se anunció oficialmente la lista de participantes, Davis dijo que ha recibido muchas llamadas sobre cuándo es el mejor día para ir. "¿Mi respuesta? El día que tenga mejor clima", dijo entre risas.

Indicó que no hay un gran atractivo único entre el grupo de las estrellas, leyendas de Luisiana y artistas debutantes.