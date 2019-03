Regresa al Tenorio Cómico

"Creo que hice el Tenorio con Piporro, con Paco Malgesto, con Capulina y Palillo, pero puedo decir que hace muchos años que no lo hacía y estoy contenta porque Alejandro Gou por fin me convenció". Carmen Salinas, actriz, productora y cantante.

Ciudad de México.

La actriz Carmen Salinas regresa a la comedia de Don Juan Tenorio, ahora para reforzar la versión moderna "El Tenorio cómico 4T", que se estrenará el 3 de mayo en el Teatro Aldama.

Luego de la conferencia de prensa para presentar al elenco de la obra, la experimentada comediante e imitadora reconoció que no se acuerda cuál fue el último Tenorio de lenguaje blanco que hizo en su carrera.

LA CONVENCEN

Creo que hice el Tenorio con Piporro, con Paco Malgesto, con Capulina y Palillo, pero puedo decir que hace muchos años que no lo hacía y estoy contenta porque Alejandro Gou por fin me convenció, un tanto porque ya se acabaron ciertos compromisos; me iré adaptando al guión y se irán improvisando muchas cosas, pero hoy hay más apertura que antes".

En tanto, Alejandro Gou afirmó que todo en el montaje será renovado y reiteró que Carmen Salinas "tendrá un trato preferencial y es de las contrataciones más grandes que tengo hasta el momento, le escribieron el libreto especial para ella y conforme se vaya adecuando hasta tiene permiso de hacer sus imitaciones".

Gou explicó que el montaje está por cumplir con este formato de "Tenorio Cómico", 20 años y para el festejo lo denominaron "4ª Transformación": "Por lo que la propuesta regresará a casa, al Teatro Aldama, con los integrantes Carmen Salinas, María Elena Saldaña, Freddy y Germán Ortega, Pierre Angelo, Pedro Sola, Daniel Bisogno, Claudio Herrera, Christian Ahumada y en su debut en teatro Yanet García como "Doña Inés".

La conductora Yanet García reconoció abiertamente que no es actriz, pero que aprenderá y buscará crecer con esta oportunidad de hacer además a la Malinche y a La Patria:"Prometo dar mi mayor esfuerzo para aprender de estos grandes de la comedia".