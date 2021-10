Regala NASA a TSTC modelo espacial X-38

A través de una asociación entre la ciudad de Santa Rosa y la Universidad técnica TSTC en Harlingen, el regalo de la NASA servirá al proyecto especial a largo plazo de sus estudiantes Adrián Nacianceno e Izzy Ortiz.

Los jóvenes están limpiando los paneles térmicos para luego atornillarlos a la nave espacial.

Como dato, un panel lleva 30 pernos espaciales certificados por los Estándares Aeroespaciales Nacionales a secciones específicas numeradas de la aeronave. Una vez que se complete este proyecto, el X-38 se utilizará como un faro para inspirar a otros estudiantes a considerar carreras relacionadas con la exploración espacial.

"Adrián e Izzy tienen la experiencia, han demostrado integridad, confiabilidad y voluntad de sobresalir en sus futuras carreras", observó Guajardo.

Nacianceno está en busca de los títulos Asociado en Ciencias Aplicadas tanto en tecnología de fuselajes de aviones como en tecnología de motores de aviones.

"Me sorprendió ver una nave espacial y me empuja a trabajar más duro porque esto es algo que no se ve en el Valle", el estudiante.

Guajardo quiere asegurarse de que las tecnologías y los procesos que aprenden los estudiantes puedan pasar de la aviación a la aeroespacial.

"La tecnología espacial se está convirtiendo en la corriente principal debido a las entidades privadas en la carrera espacial moderna", dijo el instructor. "Quiero que mis alumnos sean parte de esa carrera y los estoy entrenando para que puedan construir esas naves espaciales de 2025 y 2030".