Regala Checo Pérez su casco a Carlos Slim

"Pasamos una noche increíble. Carlos Slim y Juan Beckmann nos invitaron a una cena, estuvimos con ellos muy contentos. Juan Beckmann se portó increíble, él nos ayudó con Tequila Cuervo al inicio de Fórmula 1. Carlos Slim también estuvo allí y Checo le llevó el trofeo y le regaló su casco. Carlos Slim salió de la cena con el casco con el que corrió Checo.

"Esta película no existiría sin Carlos Slim y la familia Slim", contó Pérez Garibay a la revista Quien.

El hoy Diputado por Morena "explotó" en orgullo por su hijo.

"No hay mayor satisfacción para el ser humano que ver a sus hijos realizados. Uno vive la vida para ver los logros de sus hijos. Me da muchísimo gusto por él como piloto, como mexicano y como mi hijo, pero también me da muchísimo gusto por todos los mexicanos al ver esta gran derrama económica que ha dejado en el país esta Fórmula 1. Me da mucha satisfacción verlos a ellos y saber que son gente de bien, que se preocupan por los demás y por el bienestar de los menos afortunados.

"No ha sido nada fácil, cualquier éxito en la vida es difícil. En la vida nada te llega gratis. Todo mundo podría pensar que el papá de Checo Pérez es un hombre millonario, que lo llevó a la Fórmula 1, pero no, yo nací de la forma más humilde en Guadalajara, mi madre no tuvo para pagar el hospital más pobre de mi ciudad y nací a través de una partera en una colonia humilde. Nunca hay que olvidar uno de dónde viene, dónde está y a dónde va", contó.

También mencionó que el legado Pérez en el automovilismo puede seguir por muchos años y generaciones más.

"Claro, ya tengo dos pilotos listos, Sergio y Sebastián Pérez, ya los tengo en los go karts, ya se están preparando, tienen tres añitos y ya van rumbo al mundo", declaró.