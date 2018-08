Refutan el perdón para victimarios

Acapulco, Gro.

Colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados en Guerrero exigieron al equipo del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador que no solamente no haya castigo para los victimarios sino que no se les perdone.

En el cuarto Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional que presidieron el senador electo y próximo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y Loreta Ortiz, coordinadora de estos foros, se realizó en medio de protestas y reclamos por parte de los familiares de las víctimas.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 47 meses en Iguala, dijo estar en desacuerdo con el perdón para lo victimarios y que el Ejército siga en las calles para combatir a la delincuencia organizada.

Durante su campaña en Iguala, López Obrador se comprometió ante una comisión de padres de los 43 que se abrirá una investigación a integrantes del 27 Batallón de Infantería por su presunta responsabilidad en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.

"Nosotros le exigimos a López Obrador que cumpla ese compromiso que nos hizo en Iguala", leyó De la Cruz.

Antes de que se instalaran las cinco mesas de debate en el salón Teotihuacán, del Centro Internacional Acapulco, se permitió que hablaran varios familiares de desaparecidos.

La señora María Guadalupe Rodríguez, del colectivo de familiares de Chilpancingo, acusó al Gobernador Héctor Astudillo de haberla amenazado porque de manera pública ha criticado a su gobierno de que no hace nada para hacerles justicia.

Mencionó que a Astudillo no le gustó que hace unas semanas durante una marcha ella le haya hecho un recordatorio familiar.

"No le gustó que le menté la madre, pero todos estamos desesperados porque no hace nada el gobierno.

"Llevo cuatro años buscando a mi hijo y soy la que realizó las investigaciones de búsqueda y no la Fiscalía", acusó.

Margarita López, madre que sufrió la desaparición y asesinato de su hija, subió al templete y casi a punto de soltar el llanto, le exigió a Encinas que el nuevo gobierno les haga caso a los familiares de los desaparecidos y asesinados.