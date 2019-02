Reestructurará Gobierno contratos de empresas con CFE para evitar aumento a tarifas eléctricas

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a revisar contratos para reestructurarlos y no aumentar los precios de la energía eléctrica.

"Estamos exhortando a las empresas que tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad (...) para que se revisen contratos y se haga un acuerdo para no aumentar los precios de la energía eléctrica", dijo el Mandatario en conferencia en Palacio Nacional.

"De ninguna manera se va a hacer por la fuerza, queremos que sea una participación voluntaria. Se va a convocar a ese propósito a las empresas particulares, es un plan de conciliación para buscar reparar el daño".

Además, afirmó que hay 7 gasoductos parados por los que la Comisión debe erogar 21 mil millones de dólares, lo que daña las finanzas de la empresa.

"Esos contratos que se entregaron además de ser particulares, de ser privados los ductos, la Comisión Federal de Electricidad es la garante de la compra del gas, tiene el compromiso de comprar el gas, pero no solo eso, si los ductos no se pueden construir como está sucediendo en 7 grandes gasoductos se tiene que estar pagando a las empresas aunque no haya gas.

"Hay 7 gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21 mil millones de dólares de la Comisión Federal de Electricidad", acusó el Presidente López Obrador.

En tanto, Manuel Bartlett, titular de la CFE, dijo que las empresas propietarias de los ductos que están detenidos son Carso, IEnova y TransCanada.