Reducción de 30% en el presupuesto del Senado

Ciudad de México

En un desayuno de senadores electos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal anunció un programa de austeridad para proponer a Hacienda la reducción de más de mil 500 millones de pesos (un 30%) el presupuesto del Senado.

Quien se perfila como coordinador de la bancada de Morena en el Senado, detalló el presupuesto actual que los órganos de dirección del Senado han planteado a la Secretaría de Hacienda, el cual es de 5 mil 200 millones de pesos, por lo que aplicando una política de austeridad profunda se podrá disminuir más de mil 500 millones de pesos, y así será planteado al próximo secretario de Hacienda, para que el presupuesto 2019 contemple esa reducción del Senado.

Ante 60 senadores electos de los tres partidos, también informó que de los mil 400 millones de pesos que quedan por ejercer del presupuesto para este año, ahorrarán 560 millones, aproximadamente.

El plan de austeridad contempla suspender la vigencia de la póliza de seguro de gastos médicos mayores, suspender las aportaciones al seguro de separación individualizada, cancelar el concepto de complemento de aguinaldo, suspender estímulos por concepto de evaluación y desempeño, cancelar otros apoyos (como gasolina, automóvil, telefonía y alimentación, entre otros conceptos).

Asimismo, se pretende reducir la asignación a grupos parlamentarios, reducir los techos para contratación de personal de senadores y comisiones, reducir plazas de estructura de honorarios, así como el número de comisiones y viajes internacionales a los estrictamente comprometidos.

También contempla disminuir salarios, prestaciones, privilegios de las senadoras y los senadores, así como de los funcionarios, estructura y personal de confianza.

"Ya no más excesos ni privilegios, ya no más prebendas indebidas; escucharemos la voz de las urnas. Hacemos un llamado a los poderes públicos, a los organismos autónomos, a las entidades federativas, a los municipios, a los congresos locales, a que actúen en consecuencia: disminuyamos, todos, el costo del gobierno, para invertirlo en beneficio de la población. Esto no puede esperar más", dijo.

En su oportunidad, López Obrador agradeció a los senadores electos por su apoyo y destacó que en su gobierno habrá equilibrio de poderes.