Rector de Universidad de Yucatán se baja el sueldo a 140 mil pesos

Mérida, Yuc.

El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), José de Jesús Williams, anunció un programa de austeridad en esa universidad que incluye reducir su sueldo en 43 mil pesos mensuales, por lo que ahora solo cobrará 140 mil pesos al mes.

Luego de que el rector de la UADY fuera incluido en una lista a nivel nacional como el mejor pagado al tener un sueldo neto de casi 240 mil pesos al mes, mientras que el presidente de la República cuenta con percepciones económicas de 108 mil pesos, es decir más del doble, por lo que decidió reducirse su ingreso.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la UADY, la reducción al salario del rector es de 43 mil pesos, por lo que sus percepciones quedarán en 140 mil pesos al mes netos.

Apenas el pasado 3 de enero José de Jesús Williams rechazó bajarse el sueldo, luego de que se le preguntó si se sumaría a las políticas de austeridad que desde la Presidencia de la República se promueven.

"No, ese es un tema que ya lo hemos platicado, que me has preguntado muchas veces y ya lo hemos comentado", respondió en esa ocasión.

Finalmente, la oficina de comunicación social de la UADY dio a conocer mediante un comunicado de prensa diferentes medidas de austeridad, entre ellas la reducción del sueldo del rector.

"Acorde con los principios de eficiencia, austeridad, disciplina financiera, transparencia y racionalidad en la aplicación de los recursos, el Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se reunió el pasado 30 de enero para analizar nuevas medidas que se llevarán a cabo como parte de nuestro Programa de Austeridad", señala la misiva.