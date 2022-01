Recrean la lucha por derechos de mujeres

Eso considera Cynthia Nixon, quien durante años ha dado vida a Miranda Hobbes y ahora, en la nueva ficción de HBO Max, "The gilded age", muestra cómo un grupo de mujeres en 1880 comenzaron a tomar lugares que antes sólo correspondía a los hombres.

Antes de que Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha conquistaran al mundo a través de sus historias en "Sex and the city", con las cuales había una declaración de libertad sexual y empoderamiento femenino, existieron mujeres que pusieron las primeras piedras para que hoy ellas ganen más territorios.

The gilded age.

"Lo que se cuenta en este proyecto es algo que no había visto en una serie de época. Estas mujeres ambiciosas que son competitivas y feroces, pero que la época las limita a pesar de ser fuertes y tener la capacidad. Es emocionante ver todos estos increíbles papeles para las mujeres", dijo.

Tras de este drama, que estrena en HBO y HBO Max mañana, se encuentra el creador de Downton Abbey, Julian Fellowes.

La serie narra la vida de Marian Brook (Louisa Jacobson), quien se muda de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York después de la muerte de su padre, para vivir con sus tías adineradas, Agnes van Rhijn (Christine Baranski) y Ada Brook (Cynthia Nixon).

Acompañada por Peggy Scott (Denée Benton), una aspirante a escritora que busca un nuevo comienzo, Marian se ve envuelta en una guerra social entre una de sus tías y sus vecinos ricos (George Spector, Carrie Coon).

"Mi personaje es lo que se espera de ella en la época, es cuando llega la sobrina que todo comienza a cambiar. Me convenció mucho que estas mujeres no sólo fueran el producto de la mirada de un hombre blanco, sino que realmente lograran que las voces de las mujeres fueran parte de su creación", comentó.

Cynthia considera que este tipo de historias, así como en su momento lo hiciera "Sex and the city", deben continuar presentándose en la televisión y cada vez abarcar no sólo épocas, sino otros formatos y géneros, para seguir ampliando el discurso.

Cynthia Nixon.