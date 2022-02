Recolectan promesas: Escala conflicto de excarretoneros

Esperamos que verdaderamente las autoridades cumplan su palabra, porque el martes nos dijeron que ya no había multas y este miércoles otra vez hubo compañeros sancionados* Porfirio N, recolector

Tras diálogo con personal municipal se acordó una prórroga principalmente enfocada a sus permisos y licencias.

"Ya llegamos a un acuerdo con ellos para que nos dejen trabajar y no se pongan multas o se realicen detenciones; ellos argumentaban que no teníamos permisos, pero la realidad es que aún no se llegan las fechas de renovación, entendieron que esto será a partir del día ocho de febrero y en base a los apellidos, por lo que si después de ese periodo hay compañeros que incumplen, entonces sí", comentó Porfirio, uno de los recolectores.

A LAS ANACUAS

Aunque por otra parte, la presión que hicieron los recolectores para continuar depositando la basura en el lugar conocido como "Las Calabazas", no fue suficiente, por ello deben migrar a "Las Anacuas".

"Vamos a seguir las reglas, las autoridades nos dicen que ya no podemos tirar en Las Calabazas por el tema de la contaminación y de las quemas, entonces nos envían a las Anacuas, está bien, lo aceptamos, siempre y cuando se comprometan a que nos dejarán trabajar", expresaron.

De acuerdo a la mediación, los recolectores iniciarán a partir del ocho de febrero a actualizar permisos o inscribirse por primera vez, en base a los grupos de apellido de la A a la F; luego del día nueve de la G a la L; de la M a Q el día 10 y el día 11 de la R a la Z.

"Queremos trabajar en regla, no estamos en contra de tramitar los permisos, ni de depositar en lugares correctos, solo esperamos que verdaderamente las autoridades cumplan su palabra, porque el martes nos dijeron que ya no había multas y este miércoles otra vez hubo compañeros sancionados", lamentaron.

La manifestación ocurrió de manera pacífica. Los registros municipales exponen que al menos 200 excarretoneros se han inscrito al padrón de recolectores.