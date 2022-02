Recibirán hasta 3,600 dólares por cada niño

Pero como parte del paquete de ayuda por el coronavirus de 1,9 billones de dólares, el presidente Joe Biden amplió el programa, aumentando los pagos hasta 3,600 anuales para cada niño de 5 años o menos y 3000 dólares para los que tienen entre 6 y 17 años.

Los pagos mensuales ascienden a $300 por cada niño de 5 años o menos y $250 por los de 5 a 17 años.

El gobierno comenzó a enviar los pagos, un total de 93 mil millones de dólares, mensualmente a partir de julio pasado. Ahora, hay pagos adicionales por valor de seis meses esperando ser reclamados. Y algunas familias aún no han cobrado ninguno de los beneficios que les corresponden. En total, aún queda por reclamar un estimado de 193 mil millones de dólares.

La única forma de recibir ese dinero es presentando una declaración de impuestos.

Algunas preguntas y respuestas sobre quién es elegible para el crédito y cómo obtenerlo:

¿QUIÉN RECIBE EL CRÉDITO FISCAL POR NIÑOS?

Más de 36 millones de familias recibieron los pagos anticipados solo en diciembre, que marcó el último mes en que se enviaron pagos mensuales adelantados a los hogares. Las familias califican para el crédito completo si su ingreso bruto ajustado de 2021 fue de $150,000 o menos para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, o $75,000 para padres solteros.

¿CÓMO SÉ SI CALIFICO Y QUÉ PASA SI NO DEBO IMPUESTOS?

Ya sea que una familia deba o no dinero de impuestos o haya presentado impuestos antes, deberá presentar una declaración para obtener todo o el resto de su dinero.

Las familias elegibles que no recibieron ningún pago por adelantado del crédito tributario por hijos durante 2021 aún pueden reclamar el monto total del crédito tributario por hijos en su declaración de impuestos federal. Aquellas familias que no están seguras de si han recibido pagos, o si posiblemente recibieron cheques en papel que no se cobraron, pueden visitar el Portal de actualización de créditos fiscales para niños, para ver cuánto del crédito deberían haber recibido.

Además, las familias que recibieron pagos deberían haber recibido un aviso de "Carta 6419, 2021 avance CTC", que incluye información sobre la cantidad de pagos adelantados que las familias han recibido e información fiscal para fines de declaración.

Sin embargo, el IRS ha dicho que algunas personas pueden haber recibido información incorrecta en sus formularios. El portal puede ayudar a las personas que desean confirmar la cantidad correcta que deberían haber recibido. A pesar de cualquier inconsistencia en la documentación, el IRS recomienda que los contribuyentes mantengan la carta y cualquier otra comunicación del IRS sobre pagos anticipados con sus registros de impuestos.

¿QUIÉN PUEDE AYUDARME A SOLUCIONAR ESTO?

El IRS ha lanzado un sitio web, llamado ChildTaxCredit.gov, que enumera los criterios que los contribuyentes deben cumplir para recibir el crédito completo. Además, la agencia federal comenzará a ofrecer asistencia sin cita con voluntarios del IRS en lugares limitados para las personas que necesitan ayuda para presentar sus impuestos, a partir del 12 de febrero.

Treinta y cinco centros de asistencia fiscal en todo el país estarán abiertos de 9 a. m. a 4 p. m. el segundo sábado de los próximos cuatro meses.

La fecha límite de presentación de impuestos es el 18 de abril.

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE ARCHIVAR?

El IRS insta a las personas a presentar sus impuestos electrónicamente para procesar los formularios más rápido y proporciona enlaces en el sitio web de la agencia a sitios de presentación gratuitos como GetYourRefund.org, que ayuda a las familias que ganan menos de $66,000 al año a presentar sus impuestos de forma gratuita. La organización se asocia con la Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta certificada por el IRS y brinda ayuda gratuita en inglés y español. Otra opción es MyFreeTaxes.com, que brinda asistencia virtual a las personas que ganan $58,000 o menos para presentar sus impuestos federales y estatales de forma gratuita. Ese servicio se ofrece a través de United Way.

El IRS también tiene una herramienta para ayudar a las personas a identificar otros sitios de archivo gratuitos que ofrecen ayuda con la declaración de impuestos.