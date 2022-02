Recibe ´vasco´ espaldarazo

Lejos de haber recibido un ultimátum por parte de la directiva del Monterrey por la eliminación en el Mundial de Clubes, el director técnico Javier Aguirre reveló que en la última reunión que sostuvieron les dieron el premio por el título de la Concachampions y un espaldarazo para lo que viene en la Liga MX.

Cuando un reportero le preguntaba sobre si había recibido un ultimátum para seguir en su puesto, interrumpió el cuestionamiento, para decir que no habían hablado con él al respecto.

"Yo no he hablado con la directiva (interrumpió pregunta), no he hablado con la directiva al respecto, la directiva vino, nos dio un obsequio por haber obtenido el título de la Champions (de Concacaf) y nos mandó un mensaje de apoyo total a todo el cuerpo técnico y los jugadores, eso hizo la directiva atinadamente esta misma semana", aseguró Aguirre en videoconferencia desde El Barrial.

"Entonces nosotros jugadores y cuerpo técnico estamos en faena, estamos trabajando, estamos pensando en el partido de mañana, lo único en lo que canalizamos nuestra energía es el partido de mañana, lo demás es algo que entendemos que no podemos controlar".

Sobre el entorno que espera este sábado en el juego como local ante Atlético San Luis y que sería la continuación a las protestas de aficionados principalmente hacia su persona, Aguirre dijo que es algo que está fuera de su alcance.

"Yo controlo lo que está de El Barrial para dentro, eso es a lo que a mí me ocupa, los jugadores, cómo están, cómo entrenaron, cómo resolvemos las situaciones que se puedan presentar o cómo vamos a resolver la problemática del San Luis de mañana, eso es a lo que yo me dedico, lo demás no es algo que yo pueda controlar en lo absoluto", aseguró.

"Yo me dedico al futbol, a lo que tengo aquí adentro, a eso me dedico, lo otro durante 47 años no puedo controlarlo, a veces viene bien, a veces viene mal".

Dijo que el grupo internamente está bien, respecto a que Rogelio Funes Mori han manifestado apoyo hacía él, pero que deben dar resultados positivos, lo cual es labor de todos.

Cuando se le preguntó su opinión sobre que tenía cinco juegos sin ganar en casa, recordó que tienen sólo dos derrotas en los últimos 12 juegos.

Sin embargo, CANCHA le dijo que en esa racha estaba la eliminación en Liguilla y la del Mundial de Clubes y que si entonces veía el "vaso medio lleno o medio vacío".

"Ya lo dijimos. El 24 de octubre (sic) fuimos campeones de la Champions, luego perdimos con Atlas en dos empates (Liguilla), con el campeón dos empates, y perdimos en Abu Dhabi (Mundial de Clubes)".

"Fue un fracaso, se pidieron disculpas, estamos en Liga, se perdieron tres partidos, vamos a Puebla, perdimos en Puebla y mañana (hoy) viene San Luis y eso es lo que nosotros lo hacemos", comentó.

Agregó que esperan ganar en casa ahora ante San Luis, penúltimo lugar de la tabla general.

"La verdad que los jugadores no me han demostrado ansiedad bajo ninguna circunstancia, ellos están tranquilos, entrenando, llegan a buena hora, comemos, hablamos, vemos video, descansamos, el equipo está bien, está muy tranquilo", añadió,

"La directiva transmitió a nivel interno un buen mensaje y el equipo está muy, muy tranquilo".

SE TOMAN LA FOTO OFICIAL

En el Monterrey, sus equipos varonil y femenil unieron sus rayas en la foto oficial del Clausura 2022.

Rayados compartió la postal "mixta" que une a sus dos equipos campeones, los de la "Concachampions" y de la Liga MX Femenil, y en la cual se ve un buen ambiente.

Es la primera vez que el club aplica esta modalidad de manera oficial para llevar de la mano ambos proyectos futbolísticos para su afición y siguiendo una visión del club para terminar de posicionar a su plantel de mujeres como "El Mejor Equipo Femenil de México" en el 2030, según reveló una fuente a Sancadilla.

Aparte de estos planteles estuvo el de Raya2, de la Liga de Expansión. Los tres equipos también posaron en El Barrial de manera separada.

Al evento también se dieron cita directivos de la institución.

La sesión se realizó previo a los entrenamientos de ambos conjuntos.