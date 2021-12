Recibe Biden fuego ´amigo´

El senador de Virginia Occidental mencionó varios factores, incluyendo los posibles perjuicios a la economía como por ejemplo la persistente inflación, el aumento de la deuda y las amenazas de la nueva variante ómicron del coronavirus.

"Cuando uno tiene todas estas cosas llegando de esta manera, como están llegando ahora, siempre lo he dicho ... si no puedo explicárselo al pueblo de Virginia Occidental, no puedo votar a favor", expresó el legislador.

"He intentado todo lo humanamente posible. No puedo hacerlo", afirmó. "Le digo no a esta legislación. He intentado todo lo que sé hacer", añadió.

La semana pasada, Biden prácticamente reconoció que las negociaciones se extenderían hasta entrado el año que viene debido a la oposición de Manchin. Pero Biden había insistido en que Manchin reiteró su apoyo a un marco sobre el cual había consenso entre el senador, la Casa Blanca y otros demócratas.

El domingo, Manchin aclaró que esas eran palabras de Biden, no palabras suyas.

ANTECEDENTES

En junio, El País publicó un artículo con el siguiente encabezado: "Joe Manchin, el demócrata más republicano de Washington".

Y así lo retratan: "Cuando está en Washington, el senador demócrata Joe Manchin vive en el sureste de la ciudad, en un barco anclado en el río Anacostia llamado Almost Heaven (Casi el cielo), la apertura lírica con la que comienza la oda de John Denver a Virginia Occidental.

"Si te compras algo que es permanente, los votantes de tu Estado creen que te gusta el lugar, y estoy tan seguro como que existe el infierno de que no me gusta nada esta ciudad", señala el senador en referencia a Washington.

Dicen sus colegas de bancada que "Joe representa a Virginia Occidental, no representa al Partido Demócrata". Y es que Manchin, de 73 años, es un senador demócrata en un Estado que en 2020 Donald Trump ganó por casi 70 puntos de ventaja frente a su rival, Joe Biden, colocando a Virginia Occidental como el cuarto Estado más republicano de la nación en la votación presidencial.

RESPUESTA ÁSPERA

´Es una violación de sus compromisos´

- En una respuesta inusualmente áspera para un senador cuyo voto es crucial, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki calificó las declaraciones de Manchin de "un cambio súbito e inexplicable de posición" y de "una violación de sus compromisos" hechos a Biden y a los legisladores demócratas.

- "Seguiremos tratando de convencerlo, para ver si cambiará otra vez de posición, su honrará sus compromisos previos y cumplirá su palabra", declaró Psaki.