Rechazan eliminar órganos electorales

Legisladores aseguran que si hay errores en algunas instituciones se deben modificar, no eliminarlas, como lo pretende hacer el Gobierno Federal en el caso de los árbitros electorales estatales o educativos.

La bancada de Morena ha propuesto eliminar los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES) y de la misma manera se habla de otros organismos.

"La verdad no estamos de acuerdo, ya tenemos estrategias, cuando algo no funciona estamos de acuerdo en que se elimine se cambie o se corrige, pero cuando están funcionando bien no hay porqué cortarlas de tajo", dijo Nohemí Alemán Hernández, diputada federal por Tamaulipas.

La legisladora comentó que además se habla de que van e eliminar el instituto que se encarga de la infraestructura educativa para darle el dinero a las asociaciones de padres de familia de los planteles.

"Si hay algún error hay qué corregir, pero no eliminar las instituciones, lo único que pedimos es que reconsidere todos los temas", recalcó la diputada.

En el tema de los recursos de las escuelas es complicado, dijo la legisladora, ya que se requieren contratistas capacitados para edificar y se requiere de supervisión.