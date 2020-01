Rechazan campaña contra Insabi

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Gobernadores Enrique Alfaro, de Jalisco, y Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, rechazaron que haya una campaña contra el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y en cambio acusaron que el Gobierno federal lo echó a andar sin tener siquiera las reglas de operación.

"No hay una campaña en contra de nada, al contrario, lo que nos parece es que hay una falta de claridad absoluta respecto a cómo va a funcionar el nuevo sistema.

No hay precisión respecto a cómo se va a resolver y atender el problema de la especialidad y la alta especialidad, tampoco hay claridad respecto al modelo", dijo Alfaro.

A su llegada a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el Gabinete de Seguridad federal, el jalisciense, cuyo Gobierno anunció que no firmará el convenio de adhesión al Insabi, dijo que no se debe implementar muy a la ligera una nueva forma de atención a la salud, y criticó que cada semana el Mandatario emprenda un nuevo conflicto.

"No es posible que sigamos con estas dinámicas, que cada semana estemos entrando en un nuevo terreno de conflicto, necesitamos decirle al Presidente que tener opiniones distintas a las de él no es estar peleados ni con él ni con su Gobierno, que necesitamos ser escuchados", dijo.

"Creo que llegó el momento de hacer un alto en el camino, de clarificar posturas, de reconocer dónde estamos parados y de que el Gobierno federal reconozca que no está preparado para echar a andar el Insabi en los términos en los que ha dicho; porque un modelo que no tiene ni siquiera reglas de operación claras, que no tiene definida ni siquiera la legislación secundaria, que no es ni siquiera capaz de definir cómo se va a resolver el financiamiento para los servicios de especialidad de alta especialidad, es un modelo que no está listo".

"Por supuesto que no hay una campaña contra el Insabi", dijo por su lado el panista Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur.

Lo que se busca, añadió el Mandatario, que tampoco firmará el convenio con el nuevo Instituto, es que los servicios de salud en realidad mejoren.

"Nosotros quisiéramos que estuviese ya un poco más consolidado el esquema de consolidación y operación del Insabi para poder pensar en una decisión a este tema (adherirse a él).

Estamos a favor de la gratuidad de los servicios médicos, pero si es importante la gratuidad, también lo es la oportunidad, la eficiencia y la sustentabilidad y la manera en que va a operar", sostuvo.

Ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que existe una campaña de desinformación en torno al nuevo modelo de atención a la salud. Por su parte, los Gobernadores Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, y Omar Fayad, de Hidalgo, ambos del PRI, dijeron que van a adherirse al Insabi y que se debe esperar a que comience a funcionar.

"Entiendo yo que es un año de transición, en la medida que se vaya dando todo esto seguramente lo iremos viendo", dijo Carreras.