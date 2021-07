Rebecca Jones augura larga vida a "Agotados"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 .- "Me dan ganas hasta de llorar de ver que esto suceda de nuevo, porque pensamos que no iba a pasar", dijo emocionado Alan Estrada al final de la función, al ver al público de pie aplaudiendo.

Durante hora y media Alan Estrada iba y venía por todo el escenario, cambiando de personalidad en cuestión de segundos y así lograr poner ante los ojos del espectador, los más de 40 personajes que aparecen en esta historia, basada en los personajes creados por Becky Mode y Mark Setlock; en la cual el personaje principal Sam, un actor en ascenso, tiene que atender a los más de 40 comensales que le llamarán con un solo objetivo, conseguir una mesa en Le Mexique, el restaurante donde trabaja mientras consigue un papel que impulse su carrera.

"Cuando hacemos teatro hay muchas personas trabajando para que esto suceda, pero sobre todo está el factor leyenda que es, cuando estamos en un escenario siempre hay gente que hizo esta obra antes que nosotros, entonces cuando comenzamos a montar esta historia nos decían, 'ay esta obra la hizo Rebecca Jones (durante seis años)', y siempre estuvo ella todas estas noches con nosotros aquí (en el escenario)", comentó el director Joserra Zúñiga.

Estrada explicó que una vez se encontró con Rebecca Jones en una fiesta y ahí comenzaron a charlar sobre la obra, inclusive la actriz le dio varios consejos al también youtuber, que puso en práctica en su interpretación de esta historia.

"Esta obra es lo más difícil que yo he hecho en mi carrera, es un tour de force para cualquier actor, la adaptación me encantó y está muy graciosa, es una obra que tiene mucha humanidad, además de que te hace reír, pero retrata lo que pasa realmente en el ámbito del trabajo; es muy humana, es super bonita y positiva - luego Rebecca bromeó con Alan, Joserra y el productor Oscar Carnicero - nada más les voy a encargar una cosita, a Diana Bracho no me la vuelven a dejar entrar al restaurante, de ahora en adelante ¿quién va a estar ahí sentada?".

Pero en lugar de que el director le respondiera con su nombre, le dijo que sería Rebecca de Alba de quien harían referencia dentro de la historia de ahora en adelante, confusión que Rebecca Jones dejó pasar elegantemente, simplemente sonrió y les deseó una larga temporada.

"Fuimos la primera obra en hacer streaming, nos fue increíble, nos vieron de muchas partes del mundo y nos sorprendió de cómo la gente tenía ganas de ver teatro, ahora que estamos regresando al teatro presencial sentimos que es así como se debe vivir, ya es hora de despegarse de las pantallas, hay que invitar a las personas que vengan a las salas de teatro, estamos con nuestra capacidad reducida, ya se autorizó el 40% de aforo", expresó Alan Estrada.

Por su parte la madrina de este regreso Rebecca Jones, compartió que afortunadamente la pandemia y su confinamiento, no provocó en ella depresión o algo parecido, debido a que le encanta disfrutar de la soledad, aunque no está cerrada al amor pero prefiere esperar que esta situación pase para intentarlo.