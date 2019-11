Quisieron encarcelar una idea y las ideas no se encierran: Lula

Cd. de México.- A su salida de prisión luego de la orden de un juez, el ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva agradeció a la gente que le ha apoyado y dijo que viajaría por Brasil.

Da Silva cumplía una condena por corrupción desde hace 19 meses.

En su discurso tras dejar la prisión, el ex Mandatario dijo también que se reuniría con Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo.

"Yo imaginé que al salir, podría encontrar a cada compañero y darle un gran beso, un gran beso", expresó Lula, según reportó TeleSur.

Afirmó que no podía irse sin darle las gracias al pueblo de Brasil que constantemente había pedido su liberación.

"Queridos compañeros y queridas compañeras, no saben lo que significa que yo esté aquí con ustedes. Toda mi vida he estado hablando con el pueblo brasileño y no pensé que hoy podría estar aquí", manifestó.

"Quiero que todos sepan que Moro no encarceló a un hombre. Quisieron encarcelar una idea y las ideas no se encierran, no se matan".

Junto a sus familiares, sus electores leales eran los más entusiasmados con la idea de ver al ex Presidente fuera de la cárcel, especialmente después de que el ex Mandatario prometiera que la primera cosa que haría al salir de prisión sería tomar una copa con ellos.

Un gesto de gratitud ante la vigilia que han realizado durante más de un año frente al edificio en el que se encuentra encarcelado.

Previamente, Da Silva había publicado en su cuenta de Twitter con la consigna "Lula Libre", en el que aparecía entrenando en un gimnasio dentro de la prisión.