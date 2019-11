¡Quiere sus títulos de vuelta!

Anthony Joshua, excampeón de los pesos pesados, alabó al mexicoestadounidense Andy Ruiz pero no cree que pueda derrotarlo dos veces.

"Es difícil que la gente entienda porque de donde yo vengo, que no tienes nada, es difícil y tienes muchas bocas que alimentar. Cuando tienes ya un ingreso importante, es una bendición, pero el dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero, y como hombre, no estaré satisfecho a menos que recupere los títulos. Eso significa más para mí", dijo Joshua a la BBC.

"Andy Ruiz es bueno, pero no creo que pueda vencerme dos veces".

"The Destroyer" hizo historia el pasado 1 de junio al noquear a Joshua en el séptimo round y arrebatarle los cetros Pesados de la FIB, AMB y OMB, siendo el primer mexicano (que comparte la nacionalidad de Estados Unidos) campeón en dicha categoría.

Joshua aceptó que para el anterior combate no le invirtió tanto a su preparación, pero esta vez tiene a Andrew Tabiti, ex retador al título mundial de peso crucero, y Bryant Jennings, quien perdió su propia oportunidad por el título mundial de los pesados ante Wladimir Klitschko en 2015, como sparrings.

"Le ha agregado un elemento distinto a la preparación para esta pelea. La última vez no invertí tanto como debería en ello. Los boxeadores no quieren invertir lo que ganan. Ganas 100, pero pagas 43 por impuestos, una parte a tu agente y cuando te das cuenta, te queda 30 por ciento, pero esta vez invertí en los sparrings adecuados, de nivel de campeonato. Así activas la memoria muscular", contó.

El británico también indicó que, pese a que era el campeón, le faltó experiencia ante Ruiz y que la derrota le ayudó mucho a crecer.

"No fue fatiga. Los problemas que enfrenté en la anterior preparación fueron por falta de experiencia. Pese a que estuve a un alto nivel, todavía estoy buscando experiencia.

"Escuchaba a la gente decir que perder sirve, y yo preguntaba: ¿por qué? Ahora lo comprendo y sé lo que se necesita. Tengo más conocimiento ahora y mis oídos están abiertos para información nueva que me convertirá en un mejor peleador. Todos pueden tener esa hambre y ahora soy más inteligente. La bendición es que tengo una segunda oportunidad y aquí estoy", manifestó.

La revancha será el 7 de diciembre en Arabia Saudita.