Quiere Paulina Rubio contar su ´historia´

Por ideas, planes o desafíos, Paulina Rubio no para. No sólo piensa en lanzar un nuevo disco de estudio, sino también en una obra teatral musical con sus rolas y hasta en una biopic.

"Siento que puedo seguir siendo un camaleón, y no sé. Si tengo 50 y si la vida me da 50 (años más), pues me quedaré con todo y lo disfrutaré siempre. Si se hace la biopic la voy a hacer con ´Tokio´. Si no, qué aburrido. Quiero una biopic en top one. Con éxito, y he tenido una vida que ha tenido de todo", contó Pau ayer en una sesión de preguntas y respuestas con varios medios.

RENACE

La ex Timbiriche, y una de las artistas femeninas pop más exitosas de México en la década de los 90 y los 2000, llegó para hablar de la nueva etapa que vive con su sello, Sony Music, con el que estrena el nuevo sencillo "Yo Soy". También prevé editar un nuevo álbum el próximo año.

"Soy una mexicana viviendo un sueño americano en Estados Unidos. Ya no es sólo un compromiso, es una realidad. Ser mexicana me da mucha fuerza y determinación.

"Tener canciones en los 80, en los 90, en los 2000, ahora en el 2020 me da una garra, una fuerza. Quiero ser una leyenda, un ´icon´, quiero seguir cantando en inglés, en spanglish y sobre todo honrando a mi mercado natural que es México", aseveró la ex juez de The X Factor y ex coach de La Voz. México.

40 AÑOS DE CARRERA

"La Chica Dorada", ya con 40 años de carrera profesional, confirmó que para abril próximo hará una gira o circuito de presentaciones con Alejandra Guzmán, aunque no mencionó directamente el nombre de ella.

"No es una alianza. Es con alguien con quien siempre se ha dicho que no hay una buena relación: que si esto, lo otro. Es una canción que será una buena mancuerna.

"Dará mucho de qué hablar por ciertas cosas que se han dicho, de que si se la dedicas a alguien o no. Esta mancuerna nunca se ha visto, y tampoco hemos hecho nosotros esa realidad. Eso le gusta al público, aunque es más de los medios esa rivalidad", afirmó la intérprete de "Mío" y "Ni Una Sola Palabra".

A SEGUIR CREANDO

Se manifestó como una madre soltera orgullosa de sus logros y con el compromiso de seguir creando canciones para el público que ha sido fiel. Acentuó la pasión que siente por sus vástagos, Nicolás y Eros, y el impacto de verlos crecer.

"Nico es muy como cineasta. Usa su Twitch, hace sus propios videos de contenido, de gamer, hace sus juegos. Eros es avanzado. No me gustaría que se dedicaran a esto. Es una carrera muy esclavizante, muy solitaria. Tienes que llegar llueva o truene. No voy a ser una madre que no les diga lo que tienen que hacer. Quisiera que tuvieran 10 carreras, y los hijos no hacen lo que las mamás quieren. Veo que tienen madera para eso, pero no quiero", expresó.

FACETA DE MADRE

Sobre la convivencia que tiene con los niños, comentó que su madre, Susana Dosamantes, ha implementado ciertas dinámicas para impulsarlos a que se comuniquen directamente entre ellos y que no dependan de los dispositivos electrónicos.

"Hay momentos en mi casa en que mi mamá pasa una canastita a la hora de la comida. La pasa para recoger el celular y poner el celular. A mis hijos les doy más de 15 minutos y no pueden excederse en la pandemia.

"Nos pusimos a tomar clases, a cortarnos el pelo, qué se yo. Trato de no dormirme con el teléfono al lado, y quiero que la conexión no se pierda".