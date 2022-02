Quiere hacer música

Ciudad de México

El actor Idris Elba expresó hace unos días que planea "alejarse de la actuación" un buen rato para en su lugar centrarse más en su música en los próximos años.

El protagonista de Luther y The Wire fundó el sello discográfico 7Wallace en 2015, a la vez que realiza sesiones de DJ (incluido un espacio en Coachella en 2019) y ha lanzado varios discos en solitario y colaborativos en los últimos años.

ESPERA LO ACEPTEN

Hablando con Vanity Fair, Elba dijo que espera que la gente acepte su música tanto como su trabajo como actor.

"Algunos pueden pensar: ´Bueno, será la muerte de tu actuación si tu música es una mierda´", dijo el histrión. "He lidiado con la lucha interna de eso a lo largo de los años. Así que ahora estoy en paz y he elegido: ´Esto es lo que estoy haciendo y lo voy a hacer´. Algunos lo amarán y otros lo odiarán".

Elba, uno de los principales candidatos para retomar el papel de James Bond en futuras películas, agregó que, por lo anterior, planea "alejarse de la actuación" en los próximos años para centrarse más en la música.

Me encanta mi relación con los sonidos porque realmente escucho y siento la música. Escucho cada componente de cada canción. Es un regalo que sigue dando". Idris Elba, Actor

INVIERTE MUCHO TIEMPO

"Lo que pasa con hacer música es que es un proceso que consume mucho", señaló. "Es muy difícil filmar una película y luego ir al estudio o hacer una canción. Es como tratar de construir un soufflé mientras se hace una pared de ladrillos".

Hablando con Che Lingo, que firmó con 7Wallace, de Elba, para la serie Friends Like These, el actor dijo que "realmente estaba aceptando que lo llamaran músico".

"Lo que me motiva es el amor puro y sin adulterar por la música", reflexionó Elba. "Me encanta mi relación con los sonidos porque realmente escucho y siento la música. Escucho cada componente de cada canción. Es un regalo que sigue dando".

"Soy actor, así que normalmente digo las palabras de otras personas, vivo la imaginación de otra persona y los convierto en un personaje. Pero cuando estoy haciendo música o soy parte de un proyecto, eso viene de mí, no es algo de otra persona que se aplica a mí. Me encantan las palabras y me encanta contar historias. Ese es el vínculo de paz entre todos".