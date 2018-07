Quería tener un hijo hombre

Ciudad de México.- Khloé Kardashian confesó ¡que deseaba tener un hijo hombre!; ella dio a luz este 12 de abril a su primera hija, True Thompson, reveló a través de Twitter, que aunque no esperaba a una niña, se siente bendecida.

"Quería un niño con tantas ganas, porque Mason (su sobrino) y yo somos tan cercanos. Amo nuestro lazo. Me sentí confiada de tener un niño, pero Dios me bendijo con mi preciosa True y ahora no podría saber qué haría con un chico.

"True me ha hecho más dulce y más gentil. Dios te da lo que necesita. Mi mejor amiga para toda la vida", escribió en la red social.

-

ELLA LO DIJO

Según People, Khloé había dicho ya en un episodio de Keeping Up with the Kardashians que le impactó saber que no esperaba a un hijo hombre, cuando Kylie, su hermana menor, le dio la noticia: "Realmente espero que Kylie diga que estaba mintiendo y me diga que realmente voy a tener a un niño", le dijo Khloé a su madre, Kris Jenner, en el programa.

"Estaba convencida de que iba a tener un chico, así que tener a una hija es como ´Está bien, no es lo que yo pensé pero vamos´", expresó.