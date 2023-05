En ´deuda´ con amigos

Ciudad de México

Johnny Depp y Nicolas Cage

La fama de Johnny Depp es resultado de una amistad que forjó con Nicolas Cage.

El histrión de "Un Ángel Enamorado" aceptó que él se convirtió en una llave a la puerta del éxito para su amigo, pues lo alentó a seguir sus pasos en el ámbito de la actuación.

Cage confesó que conoció a Johnny Depp por un alquiler de departamento en Los Ángeles, pero le vio potencial como actor.

Sobre esta propuesta, el protagonista de "Piratas del Caribe" se mostró renuente, ya que tenía el propósito de convertirse en un músico famoso; sin embargo, se presentó al casting para la película "Pesadilla en la Calle Elm", obteniendo el papel de Glen Lantz de manera inmediata. Su debut como actor lo impulsó a seguir trabajando su carrera artística.

Pedro Pascal y Sarah Paulson

Sarah Paulson, quien es amiga cercana de Pedro Pascal, reveló que el actor de "Juego de Tronos" pasó por momentos económicos complicados antes de crearse una carrera consolidada en Hollywood, por lo que ella siempre lo apoyó y alentó a seguir buscando oportunidades en las artes.

Ambos actores se hicieron amigos al compartir clases en la carrera de actuación, impartida en la New York University Tisch School of the Arts.

Paulson ha admitido sentirse orgullosa de ver hasta dónde ha llegado su amigo, después de rememorar las ocasiones en que ella le acercaba su paga para que él pudiera alimentarse.

Actualmente, Pedro Pascal está cosechando los frutos del éxito que ha obtenido al protagonizar proyectos como Mandalorian y The Last of Us.

Daniel Radcliffe y Maggie Smith

Daniel Radcliffe le debe su protagónico en la franquicia de Harry Potter a la consagrada actriz, Maggie Smith.