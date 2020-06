Querellan negligencia en H. Civil de Madero

Madero, Tam.- La familia de la joven Leivy Montserrat Alvarado, quien fuera entregada en cenizas tras dar a luz y que presuntamente estaba contagiada de coronavirus, entablará una denuncia en contra del Hospital Civil de Ciudad Madero por el caso de negligencia médica.

Enrique Vázquez Reyes, esposo de la hoy finada y la hermana Paula Judith Alvarado dijeron que ya se están asesorando con un bufete jurídico, el cual llevará el caso.

Por lo pronto, dijeron que están a la espera de la entrega de la bebé, la cual les han mencionado que se encuentra en perfecto estado, además de dar negativo a la prueba de COVID-19.

No creen que Leivy fuera portadora del virus, pues señalan que antes de ingresar al nosocomio estuvieron siempre en contacto con ella y todos los familiares cercanos no presentan los síntomas.

Asimismo, en el hospital no les han hecho la recomendación de realizarse la prueba del COVID-19, "no nos dijeron nada y por lo que sabemos, no tenemos nada de eso, todos estamos tranquilos".

Refieren que si Leivy hubiese estado contagiada, obviamente ellos estarían contagiados, "y estuvimos conviviendo con ella". Desde que les informaron que Leivy había fallecido y que sólo les entregaron las cenizas, la Secretaría de Salud no les ha informado nada al respecto. Señalan que la bebé no está en aislamiento, "está con todos los niños. Está perfectamente bien la niña".

Po ello, aseguran que continuarán con las denuncias pertinentes en contra del hospital Civil de Madero, "que paguen todo lo que hicieron. Quiero que paguen, que no se vayan bien a sus casas, porque esto no se va a quedar así, para nada, que no quede impune".