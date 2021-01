¿Qué sabemos de la Nitazoxanida, el antiparasitario que se ha analizado contra el Covid?

Desde que el Covid-19 comenzó a esparcirse por todo el mundo, los científicos y doctores han realizado estudios con la esperanza de encontrar medicamentos efectivos en el tratamiento de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Sin embargo, hasta el momento son pocos los fármacos que han sido aprobados para tratar esta enfermedad.

En días recientes, los usuarios de redes sociales y la prensa comenzaron a especular sobre el uso de la Nitazoxanida (NTZ) en el tratamiento del Covid-1. Aquí te decimos si se recomienda el uso de este fármaco, para qué sirve y sus efectos secundarios.

¿Para qué sirve la Nitazoxanida?

La Nitazoxanida, desarrollada en la década de 1970, es un antiparasitario utilizado para enfrentar enfermedades diarreicas producidas por parásitos protozoarios.

De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, este fármaco se utiliza en el tratamiento de la diarrea causada por el protozoario criptosporídio o giardia. Aunque la diarrea es común, cuando ésta dura más de siete días es probable que sea causada por la giardia.

Según este portal, la Bitazoxanida pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes antiprotozoarios, por lo que es ideal para tratar diarreas causadas por el crecimiento de protozoos.

¿Cómo se usa la Nitazoxanida?

La Nitazoxanida está disponible en tabletas y en suspensión. En el tratamiento de la diarrea generalmente se toma cada 12 horas durante tres días.

Este fármaco puede causar los siguientes efectos secundarios:

Dolor de estómago

Dolor de cabeza

Malestar estomacal

Vómitos

Orina oscura

Sarpullido

Picazón

Estudios de la Nitazoxanida como coadyuvante en el tratamiento del SARS-CoV-2 en México

En el caso del combate contra el Covid-19, en fechas recientes se han realizado una serie de estudios alrededor del mundo en los que se ha visto que la Nitazoxanida puede actuar directamente sobre el virus del SARS-CoV-2 mediante la inhibición de las proteínas estructurales denominadas N, impidiendo su desarrollo.

El año pasado, científicos de la Secretaría e Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizaron un estudio de la Nitazoxanida como coadyuvante en el tratamiento del SARS-CoV-2.



El estudio inició en marzo y fue liderado por los investigadores José Meneses Calderón y Hugo Mendieta Zerón, adscritos al Hospital Materno Perinatal "Mónica Pretelini Sáenz", de la ciudad de Toluca e incluyó como alternativa terapéutica el fármaco Nitazoxanida.



El tratamiento se aplicó bajo consentimiento a 41 mexiquenses con prueba PCR positiva a Covid-19, incluidos 16 pacientes ambulatorios, 5 trabajadores de salud y 20 mujeres embarazadas, en edades de los 25 a 46 años, de la cuales, 75% tuvo fiebre, 60% disnea y 45% tos, de los cuales siete pacientes tuvieron estancia hospitalaria hasta por 30 días, debido a su estado crítico.



Los resultados que describe el estudio "Nitazoxanida contra Covid-19 en tres escenarios exploratorios" fueron exitosos al lograr el 80% de efectividad.

José Meneses Calderón explicó que a los pacientes, previo a la prueba de laboratorio, se les realizó una tomografía computarizada de tórax y no se les suministró algún otro antiviral debido a la estandarización de la medicación de base, la cual fue acompañada de antibiótico y un fármaco modulador que reduce riesgos de inflamación en vías pulmonares a causa de la infección respiratoria.



El científico mexiquense dijo que se ha comprobado que la Nitazoxanida, aplicada en la etapa inicial o pre patogénica, tiene efectos positivos y que gracias al doctor Srivatsan Padmanabhan, candidato a biólogo molecular con residencia en el Centro Médico St. Joseph, de Tacoma, Washington, y quien colaboró en esta tesis, se adecuó una dosis amplificada a pacientes.



Esta investigación se encuentra en el catálogo del Centro Nacional para la Información en Biotecnología (NIH) de Estados Unidos y fue publicada en la revista internacional independiente The Journal of Infection in Developing Countries (JIDC), al cumplir estándares editoriales y de investigación.



Asimismo, la investigación fue presentada en el simposio virtual "Pandemia Covid-19 investigación con Nitazoxanida" que coordinó Laboratorios Liomont y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).