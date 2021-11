¿Qué pasó con la evacuación de Afganistán?

La mayoría de las salidas, sin embargo, se han llevado a cabo en silencio para los ciudadanos estadounidenses restantes, los residentes estadounidenses o las personas con la visa especial de inmigrante para aquellos que trabajaron como intérpretes militares o ayudaron de otra manera en el esfuerzo de guerra de 20 años liderado por Washington. Pero las personas involucradas en estos esfuerzos están pidiendo a Estados Unidos y otras naciones que hagan más para ayudar a las personas a escapar del gobierno de los talibanes.

Una mirada a la situación actual:

¿QUIÉN SALIÓ DURANTE LA FASE INICIAL Y DÓNDE FUE?

Cuando el gobierno y el ejército afganos cayeron ante los talibanes en agosto, Estados Unidos trató apresuradamente de evacuar a la mayor cantidad posible de personas a través del aeropuerto principal de Kabul. Fue una escena caótica porque el colapso ocurrió más rápido de lo que anticipó el gobierno de Estados Unidos. La evacuación, principalmente en aviones de carga militares, dio prioridad a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes de Estados Unidos, titulares de visas especiales o aquellos cuyo trabajo probablemente los haría elegibles, junto con sus familias. Los vuelos también transportaban a personas que se consideraban particularmente vulnerables a las represalias de los talibanes o su duro gobierno, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos.

Las 124.000 personas evacuadas en las fases iniciales incluyeron a unos 6.000 ciudadanos estadounidenses. Algunos afganos de estos vuelos se han trasladado temporalmente a al menos ocho países que acordaron llevar a personas que, en última instancia, puedan llegar a los EE. UU. Como refugiados o serán reasentadas en otro lugar. Estados Unidos ha admitido hasta ahora a 73.000 afganos de esta fase inicial. Con el tiempo, se trasladarán a comunidades de los Estados Unidos con la ayuda de organizaciones privadas. Aproximadamente 40.000 todavía están alojados en siete bases militares en los EE. UU. Mientras completan el procesamiento de inmigración y médico y esperan el reasentamiento.

___

¿QUÉ HA SUCEDIDO DESDE DESDE?

En septiembre, los talibanes comenzaron a permitir que algunos vuelos chárter salieran del país con ciudadanos estadounidenses, residentes estadounidenses y titulares de visas, así como personas de otros países y afganos con los documentos de viaje adecuados. Organizaciones privadas con nombres como Allied Airlift 21 y Task Force Argo han informado que realizan vuelos chárter con cientos de personas. El Departamento de Estado ha fletado vuelos y dice que ha evacuado a 435 ciudadanos estadounidenses y 325 personas con estatus de residente permanente en EE. UU. (Titulares de tarjetas verdes) desde el 30 de agosto.

Las personas involucradas en estos esfuerzos estiman que el número total de evacuados es quizás de unos 8.000. Es limitado por muchas razones, incluido el hecho de que las personas se esconden o han destruido o perdido documentos personales cuando los talibanes tomaron. Solicitar una visa de inmigrante para los Estados Unidos en este momento es difícil porque la Embajada de los Estados Unidos ha cerrado; Qatar acordó recientemente manejar algunos servicios consulares para los EE. UU.

___

¿TODAVÍA HAY CIUDADANOS AMERICANOS EN AFGANISTÁN?

Si.

Funcionarios de la administración Biden dijeron este mes que creen que quedan varios cientos en Afganistán. El Departamento de Estado continúa ofreciendo pasajes a cualquier ciudadano o persona con estatus de residente permanente. Cuando terminó la evacuación militar de Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken calculó el número de estadounidenses que quedaron en menos de 200, "probablemente más cerca de 100". El número volado por el Departamento de Estado desde entonces es más de cuatro veces esa cantidad.

Desde entonces, Blinken ha dicho que el departamento está en contacto con ciudadanos estadounidenses que han indicado que quieren irse. Pero organizaciones privadas como Task Force Argo y otras dicen que han tenido noticias de docenas de personas en Afganistán que aún no han sido contactadas por el gobierno de Estados Unidos. Es una imagen confusa por una buena razón. Los estadounidenses en Afganistán no estaban obligados a registrarse en la embajada y algunas personas con ciudadanía estadounidense o tarjetas de residencia pueden estar escondiéndose de los talibanes. Blinken también ha dicho que algunas personas no quieren irse porque no quieren dejar atrás a sus familiares.

___

¿Y OTRAS PERSONAS QUE QUIEREN IRSE?

Los grupos y organizaciones de derechos humanos que trabajan para ayudar a los afganos dicen que hay al menos decenas de miles de personas en Afganistán que podrían enfrentar represalias y necesitar escapar. Eso incluye a personas que trabajaron para el gobierno o el ejército respaldado por Estados Unidos, pero también a miembros de minorías étnicas o personas LGBTQ. Algunos han huido por su cuenta a otros países y pueden presentar una solicitud para llegar a los EE. UU. En otros lugares como refugiados.

AfghanEvac es una coalición de más de 100 organizaciones que trabajan para ayudar a las personas a salir del país de Afganistán; muchos de esos grupos fueron iniciados por veteranos militares. Representantes de AfghanEvac se reunieron recientemente con Blinken como parte de una campaña para persuadir a Estados Unidos de que intensifique el esfuerzo de evacuación.

Los grupos también están solicitando ayuda del Congreso, con la esperanza de ampliar las categorías de personas que calificarían para la visa especial de inmigrante, tal vez para incluir a aquellos que sirvieron en unidades militares afganas de élite. Algunos también buscan más apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos. "Necesitamos ayuda, de verdad la necesitamos", dijo Scott Mann, fundador de Task Force Pineapple, que tiene como objetivo conectar a las personas en Afganistán con vuelos fuera del país. "Este es un problema de escala y nos está superando rápidamente".