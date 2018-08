Ciudad de México

El técnico de América, Miguel Herrera, señaló que es muy "cómodo" para Ricardo Ferretti decir que asumiría el timón de la selección mexicana de manera interina durante lo que resta del año.

"¡Qué cómodo!... pero me queda claro que lo comentó después de su primera respuesta cuando dijo que él ya tiene ganas de retirarse porque así lo manifestó, no sé si lo quiera hacer o después se arrepiente, pero la capacidad y la calidad no están en duda, es un gran y exitoso técnico, y es cómodo estar dos partidos y ya me vuelvo a ir", apuntó.

Herrera aceptó que "Tuca" es un candidato importante para dirigir al Tricolor pero recordó que ha dicho en varias ocasiones que el puesto no le interesa "pero él tiene esa calidad y ese liderazgo para poder pensar en lo que él guste".

Por otra parte, sobre la posibilidad de que Diego Reyes sea contratado por América tras seguir sin equipo, Herrera descartó dicha opción ya que el deseo del futbolista es seguir en el balompié extranjero.

"Yo le he dicho en broma que pase a registrarse pero es sólo broma, él tiene pasaporte comunitario, es un gran jugador, entonces está fácil que lo puedan contratar".