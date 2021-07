Que comiencen los juegos de la moda en Tokio

Ahí está la República Checa con su diseño tradicional de bloques índigo y abanicos a juego, que ya ha generado chistes. Llega tras las estridentes sombrillas y botas para lluvia azul neón de Londres 2012 y sus sacos a rayas tipo "Beetlejuice" en Río 2016.

La selección de Israel tiene chaquetas de nylon transparentes con enormes bolsillos, mientras que Emporio Armani vistió al equipo italiano con conjuntos deportivos con una reinterpretación del sol naciente de Japón en los colores de la bandera italiana: verde, blanco y rojo. Liberia recibió el regalo del diseñador Telfar Clemens, el solicitado liberiano-estadounidense que hace codiciados bolsos y que por primera vez creó uniformes.

Las cosas solían ser mucho más sencillas para los deportistas en cuanto a moda se refiere. En un comienzo no había desfile ni ceremonia inaugural. Cada cual se ponía lo que quería y solía caminar con el equipo de sus deportes.

"Al principio no era gran cosa", dijo David Wallechinksy, miembro de la junta directiva y expresidente de la Sociedad Internacional de Historiadores Olímpicos. "La gente simplemente venía. Si un equipo quería vestirse igual, lo hacía".

Wallechinksy encontró una imagen de archivo que mostraba a los jugadores británicos de curling en 1924 caminando en el desfile de los Juegos Olímpicos de Inverno en Chamonix, France, con sus cepillos en alto.

Muy al comienzo, la ropa era incluso opcional durante las competencias, según los historiadores. Los deportistas solían competir desnudos en la antigua Grecia. En tiempos más modernos, los uniformes del desfile suelen rendir homenaje al país anfitrión, además de tradiciones, hazañas atléticas y fortalezas patrióticas.

Este año la pandemia ha traído otro elemento: las mascarillas.

Australia ofrece a los atletas un saco color arena con los nombres de los 320 medallistas olímpicos de oro del país. Para la ceremonia de clausura, los organizadores olímpicos de Canadá se asociaron con Levi´s para producir un saco de "esmoquin canadiense" de mezclilla con graffiti al estilo de las calles japonesas que irá a juego con pantalones de mezclilla.

"Esta es la pandilla que viene tras de ti si dices que trataste de ver (la serie canadiense) ´Schitt´s Creek´ pero que no te gustó", tuiteó el comentarista de cultura del New York Times Dave Itzkoff sobre el modelo en abril, varios meses después de que la chaqueta fue develada junto con otras piezas de la delegación de Canadá.

Alison Brown, presentadora del podcast para fans olímpicos "Keep the Flame Alive", dijo que vestir a los equipos olímpicos, incluyendo aquellos que compiten en los juegos paralímpicos, no es sencillo.

"Tienen que quedarle a todo tipo de cuerpos. Piensa en gimnastas pequeños, levantadores de pesas musculosos y jugadores de baloncesto larguiruchos. Tienen que expresar algo sobre el país, honrar al anfitrión, ser suficientemente serios para la solemnidad de la ocasión pero suficientemente prácticos para ser cómodos durante horas parados en el calor", dijo.

Brown es una de las admiradoras de los uniformes checos, realizados por Zuzana Osako en Praga. Incluyen al pilar del equipo, una gimnasta, en el diseño. Los hombres llevarán chalecos azules con pantalones blancos y las mujeres blusas azules y faldas blancas.

"Lograron mezclar elementos de la tradición folclórica checa, técnicas tradicionales de teñido índigo japonés, y hacer un homenaje a la gran gimnasta checa Vera Caslavska y mantener el estilo usable y cómodo para el calor", dijo Brown.

Sobre las chaquetas de mezclilla de Canadá, dijo: "Creo que usé algo similar en 1987. Me pregunto si alguien de más de 12 años realmente quiere usarla".

Lucia Kinghorn, vicepresidenta de diseño en Hudson´s Bay que ayudó a crear los uniformes de Canadá y otros modelos olímpicos, está consciente del menosprecio.

"Tenemos muchos más fans que detractores", señaló. "Estamos orgullosos del diseño cuidadoso detrás de la ropa del equipo de Canadá y felices de que tanta gente hable de ello".

Brown tampoco quedó impresionada con el look del equipo de Estados Unidos. Incluye pantalones de mezclilla azul para el desfile de inauguración y de mezclilla blancos para la ceremonia de clausura.

"Estados Unidos se ha quedado con el mismo diseñador, Ralph Lauren, como lo ha hecho por años, lo que ha llevado a otro look de yate. Bostezo", dijo. "Además se espera que haga mucho calor en Tokio. ¿Jeans, una camiseta tejida, bufanda y saco? ¿Quién quiere usar mezclilla en ese calor y humedad?".

A su favor podemos decir que la mezclilla es ligera y elástica.

Los uniformes de Japón se remontan a los que usó la delegación japonesa en la ceremonia de apertura de los últimos juegos olímpicos realizados en Tokio en 1964. En ese entonces llevaban chaquetas rojas y pantalones blancos. Este año los colores se invirtieron.

"Es acorde a los muchos ecos que los organizadores están incluyendo de 1964", dijo Brown.

Su estilo favorito para el desfile hasta ahora es el de México. El Comité Olímpico Mexicano abrió una votación nacional para elegir el estilo para la ceremonia con tres diseños creados por High Life. El diseño ganador rinde homenaje a Oaxaca en una a solapa con colores brillantes.

"El saco incluye una solapa floral con bordados tradicionales zapotecos. Es tan hermoso sin parecer un disfraz", dijo Brown.

Los bordados fueron realizados por artesanos oaxaqueños, lo que hace que cada solapa para los 150 sacos que se confeccionaron sea diferente y única, dijo Jeannette Haber, directora de marketing de High Life. Los artesanos, dijo, "estaban muy contentos de ser parte del proyecto y que sus diseños y su trabajo puedan tener esta exposición a nivel mundial".

Colecciones enteras están a la venta para el consumidor, creadas a partir de lo que llevarán los deportistas olímpicos en la ceremonia inaugural.

"Es un gran momento para que estas marcas muestren su espíritu de equipo y su innovación en nuevas tecnologías", dijo Ted Stafford, director de moda de la revista Men´s Health y director de mercado de Esquire.

Eso incluye un dispositivo de enfriamiento que Ralph Lauren incorporó a una chaqueta de mezclilla blanca para el abanderado del equipo estadounidense.

"Es el escenario mundial y marca la pauta", dijo Stafford. "Es más que un gran desfile de moda".