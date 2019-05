PURO AMOR AL ARTE

Guadalajara, Jalisco

Aunque Rafael Márquez, presidente deportivo del Atlas, aceptó que existe incertidumbre por la inminente sociedad entre del Grupo Salinas y Orlegi Deportes, manifestó que no tiene necesidad de preocuparse.

"Yo creo que en esa situación sigo viviendo en la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar con esto, creo que te digo todo. Estoy aquí, en Atlas, por amor al arte. Ya sea si me quedo o no me quedo, la verdad es que, gracias a Dios, no tengo la necesidad", comentó Márquez.

"Sea cual sea la decisión, yo intentaré seguir o hacerme a un lado, no tengo ninguna preocupación acerca de eso".

Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi, se reunió con Márquez, aunque eso no determina su continuidad en el club.

DE CLASE MUNDIAL

Con Thierry Henry, Deco, Marcelo Salas y Javier Saviola confirmados, Rafael Márquez espera la confirmación de Ronaldinho y Carles Puyol para el partido Compromisos por la Paz, el 8 de junio, en el Estadio Jalisco.

También vendrán los mexicanos Claudio Suárez, Jorge Campos, Pavel Pardo, Juan Pablo Rodríguez y, como técnico, Ricardo La Volpe.

En 2017, Márquez fue invitado al partido anual en favor de la Fundación Scholas Occurrentes y estableció una amistad con el Papá Francisco, quien le propuso organizar un partido para recaudar fondos y como homenaje a su carrera de 22 años.