Pululan mascotas abandonadas

Laurencio Lerma, director de Ecología y Medio Ambiente, comentó que sí ha detectado casos de abandono, donde también interfiere el tema ambiental.

El año pasado atendieron alrededor de 50 casos y en lo que va del año, la mayor parte de descuido y abandono temporal, así como personas que trabajan fuera de la ciudad y tardan en regresar.

En lo que va de este año, se han reportado un total de 14 casos, muchos de ellos siguen siendo falsos o no son lo que reportan.

"Si hemos tenido algunos reportes que tienen esa característica o ese factor dentro de la información de reporte, sin embargo ha sido más en realidad otro tipo de situaciones, una buena tarde de estos animales los conocemos, está el hecho de que están en casas que fueron abandonadas en sus casas y les dejan a manera de guardianes", dijo.

Y añadió: "Muchos de ellos no son especies aptas para vigilancia, para actuar como guardián y no tiene el adiestramiento necesario y además eso no se pueden dar vueltas tan seguido, no hay el cuidado para mantenerles el agua limpia, darles de comer o alimento en buen estado y aparte lo que más afecta la falta de higiene sobre estos animales".

Laurencio Lerma, explicó que al acudir a estos reportes, habrá sanciones de las dos formas, por abandono animal y por afectación al medio ambiente, por la falta de higiene y por maltrato animal al no procúrales una situación limpia.

CIUDAD INVADIDA

Por los diferentes rumbos de la ciudad se observan manadas de perros que deambulan por las calles sin dueño ni pertenecen a un hogar, tras ser abandonados a su suerte y que ahora se han convertido en un problema de salud pública.

La Zona Centro de la ciudad es prolífica en la presencia de perros que fueron abandonados o en las calles y que ahora vagan por el sector y periferia sin control alguno.

Muchos de ellos se reproducen incrementando la población y haciendo que prácticamente no haya un sitio en la ciudad, en donde se les pueda observar vagando por las calles de las colonias.

Pese a las campañas de consciencia y prevención de organismos protectores de los derechos de las mascotas, existe aún la práctica de muchas personas que después de adquirir una o varias mascotas, con el tiempo se les dificulta poder solventar los gastos de manutención o cuidados.

Por lo que determinan abandonar sus mascotas en las calles y con ello contribuir a incrementar la presencia de los perros en la vía pública.

Cabe hacer mencionó, que otro tanto de estos animales muere en las calles, arroyados por autos o de hambre y se descomponen en las aceras o avenidas causando un severo problema de salud y contaminación ambiental.

