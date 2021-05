Proyecto en EEUU ayuda a personas pobres a salir de prisión

The Bail Project (El Proyecto Fianzas) busca asegurar la libertad de miles de personas en los próximos años en el sur del país, dijeron los organizadores a The Associated Press. Aunque algunos sistemas penales ya no piden fianza en caso de ofensas menores, en el sur persisten las tasas más altas de encarcelamiento y las disparidades raciales más marcadas de encarcelados antes de un juicio.



"Cuando pienso en nuestro trabajo en torno a la justicia social y la justicia racial, simplemente no se puede hablar de esos problemas sin abordar lo que está sucediendo en el sur", dijo la directora ejecutiva del proyecto, Robin Steinberg.