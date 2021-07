Protestan Servidores de la Nación en Palacio

"A los Servidores nos despiden de manera injustificada, nos dan contratos temporales porque las bases son para sus familiares y nadie se puede quejar por miedo a las represalias", dijo el tijuanense Antonio García, quien traía su credencial en el pecho.

"En mi caso, yo he sido despedido el día 31 de diciembre, fue mi último día de trabajo. Me abordó lo que es la persona de recursos humanos y me dijo que ya se me había acabado mi contrato, porque nos hacen un contrato de tres meses, cada tres meses se están renovando contratos y eso es algo que no es legal", añadió.

FRENTE A PALACIO

Los trabajadores se manifestaron primero frente a Palacio Nacional y luego fueron a la parte de atrás donde está la oficina de Atención Ciudadana. Avanzaron gritando "¡Es un honor estar con Obrador", pues exculparon al Presidente de esta situación.

"El Presidente está haciendo bien el trabajo pero no está enterado de lo que hacen los superdelegados porque nadie se ha atrevido a denunciarlos por miedo a ser despedidos. Nos amenazan con corrernos cada vez que hay juntas si no acatamos los caprichos que ellos tienen", afirmó Yazmin Kama España, una trabajadora social de 54 años proveniente de Yucatán.