Promueve lectura iniciativa estatal

Mission, Tx. - Los padres de Mission CISD se unieron a sus hijos para alentarlos a leer un libro como parte de la iniciativa estatal Texas Reads One Book.

Este tipo de actividad ayuda a crear una cultura de alfabetización no sólo en la escuela, sino también en el hogar y en toda la comunidad.

Los escolares recibieron una copia del libro "The Mouse and the Motorcycle" del distrito para continuar promoviendo la lectura.