Prometen reparto equitativo de agua

Río Bravo, Tam.- Como resultado de la reunión que sostuvieran los presidentes de los nueve módulos del distrito 025 y de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, con la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, se comprometió que en lo subsecuente haya un reparto justo y equitativo del agua de tal manera que beneficie a los regadores, pero las cosas están peor ya que hasta para el uso público urbano de toda la frontera está en riesgo.

En ese sentido fueron entrevistados algunos de los presidentes de módulos, quienes coincidieron en expresar el impacto que tendrá para los usuarios del distrito 025 la falta de agua principalmente en lo económico, debido a una mala distribución, y ahora con el compromiso de cumplirle a Estados Unidos como fecha límite para el 24 del mes, en la que ellos serán los más perjudicados.

"Van más de 15 días y no ha pasado una segunda reunión, la doctora Blanca, no nos ha respondido, no nos a convocado para ver qué es lo que está pasando, por que las cosas van de mal en peor a tal grado que no tenemos una gota de agua hasta el día de hoy para el siguiente ciclo agrícola 2020-2021, incluso el uso público urbano de toda la frontera está en riesgo", afirmó Pedro Olvera Torres, presidente del módulo 3-1 La Sauteña.

A pesar de todo aseguraron que la titular de Conagua, se comprometió a que habrá más equidad en el reparto, y para ello se establecerán mesas de dialogo, pues le extornaron la preocupación para el ciclo agrícola 2020-2021, y que hagan lo posible para que en Chihuahua lo entienda.

Por eso quedará es que se pretende que quede establecido que, en la siguiente asignación del agua, se haga con verdadera equidad, y mientras tanto se verá cómo solucionar el problema que afronta el distrito 025, una vez liquidada el agua a Estados Unidos.

