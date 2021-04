Productores se preocupan por la legalización de la marihuana en México

"Nunca nos ha pasado dónde lo cosechamos y lo tenemos (almacenado) en sacos", dijo María, quien pidió que no se use su nombre completo y no se revele su ubicación exacta porque en las montañas aledañas a Badiraguato, donde el crimen organizado controla todo, hablar mal puede ser peligroso.

La legislación mexicana en espera de la aprobación final del Senado, que ahora puede no llegar antes de septiembre, legalizaría la producción y venta de marihuana para uso recreativo, al tiempo que crearía un mercado privado regulado por el gobierno. El uso medicinal ya es legal.

El esfuerzo ha generado incertidumbre entre las familias que han cultivado el cultivo durante generaciones y en todo el comercio. Los productores esperan que el precio de la marihuana baje aún más y creen que su comercio se volverá económicamente inviable. Dicen que en los últimos cinco años, el precio que reciben se ha reducido a la mitad. Todo el mundo está esperando a ver cómo responderán los capos de la droga a un nuevo negocio legal. Mientras tanto, la mitad de la cosecha de María está sin vender.

La marihuana se ha vuelto menos lucrativa cada día en comparación con los ingresos de los cárteles por las drogas sintéticas como el fentanilo. La demanda y el precio de la marihuana cayeron cuando varios estados de Estados Unidos la legalizaron, aunque México sigue siendo el principal proveedor extranjero para los consumidores estadounidenses, según un informe reciente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

Aquí en las montañas de Sinaloa, algunos agricultores han dejado de cultivar marihuana. Otros se están enfocando en cepas de mayor calidad que tienen un precio más alto o continúan cultivándolas, pero junto con las amapolas de opio, esperan que al menos una de ellas las mantenga a flote.

María ha estado trabajando entre las plantas altas y frondosas desde que tenía 16 años y dice que incluso se enamoró de ellas. En su casa, rodeada de árboles frutales y gallinas, a la familia no le falta comida, pero los ingresos de la marihuana cubren todo lo demás a lo largo del año, desde ropa hasta teléfonos celulares y la escolarización de sus hijos. Su hijo mayor acaba de obtener su título en ciencias de la computación.

Para su familia y muchos otros, la preocupación no es si la marihuana es legal, solo si sigue proporcionando ingresos.

"Desde que supimos que iban a legalizar (la marihuana) comenzamos a hacer más grandes las parcelas de amapola", dijo María. Pero eso no funcionó.

En febrero, se destruyó su principal cosecha de adormidera. Habían planeado vivir de los ingresos obtenidos durante un año. Al oír acercarse los helicópteros militares, María sacó del muro su foto de San Judas, patrón de las causas perdidas, y corrió al campo para colocarlo entre las flores rojas. El santo no pudo salvarlos de los efectos del herbicida.

Dos meses después, el esposo de María trabajaba entre plantas de marihuana de más de un metro de altura plantadas entre las amapolas muertas. Es todo lo que pueden regar con riego por goteo alimentado con agua extra de la casa.

"Esta pequeña parcela es de otra semilla y se va a vender, dicen, porque es de mejor calidad", dijo María.

La marihuana que lograron vender de la cosecha anterior rindió $ 500, o alrededor de $ 25 por kilogramo. En contraste, las amapolas que fueron destruidas habrían producido goma de opio por un valor de alrededor de $ 5,000.

El narcotráfico ha traído mucho dinero a los habitantes de estas montañas a lo largo de los años, pero también muchos problemas.

María recuerda los años de bonanza cuando la familia pudo comprar unas vacas, que luego vendieron para pagar la educación de sus hijos. Su esposo recuerda períodos de violencia cuando grupos rivales asesinaron y aterrorizaron a los lugareños en un intento por controlar el área.

La pareja quiere un futuro diferente para sus hijos. Pero cuando se le pregunta si puede imaginar una época en la que las montañas ya no estén ligadas al narcotráfico, la hija de 18 años de María dice: "nunca".

Los lazos son fuertes y numerosos.

Hace años, el esposo de María pasó de contrabando marihuana a través de la frontera de Estados Unidos en una mochila. El novio de su hija trasladó marihuana de Phoenix al interior de Estados Unidos.

Mientras María preparaba caldo de pollo, "narcocorridos", las baladas que relatan las hazañas de los narcotraficantes, cantaba sobre los "herederos del Sr. Guzmán", que está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos.

Los hijos de Guzmán controlan esta zona, según los expertos.

Cinco días después de que un equipo de AP visitara la zona, los infantes de marina mexicanos llevaron a cabo un operativo cerca del lugar de nacimiento de Rafael Caro Quintero, otro notorio traficante liberado en 2013 de una prisión mexicana donde cumplía condena por el asesinato de un agente de la DEA. Pero por lo demás había poca presencia del gobierno y el área parecía tranquila, aunque vigilada de cerca por vigías.

Uno de los argumentos que citan los políticos mexicanos en sus esfuerzos por legalizar el uso recreativo de la marihuana es la reducción de la violencia. Algunos expertos no están tan seguros de que esto suceda, pero dicen que reducir el mercado negro y los ingresos del crimen organizado sería positivo.

El objetivo "no es acabar con el mercado ilegal, porque eso no va a suceder en los primeros años", sino reducirlo tanto como sea posible, dijo Zara Snapp, consultora internacional en políticas de drogas y cofundadora del Instituto RIA, think tank de políticas públicas en México.

Las organizaciones no gubernamentales como Snapp creen que debe haber un componente de justicia social más fuerte en la legislación mexicana.

"Si las comunidades deciden no (pasar al mercado legal) es porque no hay suficientes razones económicas", dijo.

Mientras María reza a St. Jude y espera que la pequeña parcela de marihuana que le queda pueda ayudar a su familia, en otra parte de las montañas un hombre flaco de 39 años ha estado cultivando una variedad de marihuana que se vende a 10 veces el precio de la marihuana. marihuana tradicional mexicana porque tiene un contenido psicoactivo mucho más alto.

Si el hombre, que también solicitó el anonimato, puede obtener dos cosechas, y el ejército no lo encuentra como lo hizo hace dos años, tendrá 110 libras de marihuana de alta calidad que deberían rendir $ 15,000. No es dinero fácil.

"Desde que siembras hasta que lo vendes, estás peleando", dijo.

El agua escasea. Paga a dos trabajadores para que estén en el rancho, cuiden las plantas y luego corta con cuidado los cogollos rojizos de olor fuerte que él y otros luego pesarán y empaquetarán.

El hombre trabaja en la marihuana desde los 9 años. Su socio también proviene del negocio, pero de una rama diferente. "Mi papá era un lavador de dinero", dijo casualmente.

Hace décadas, la marihuana era un negocio tan grande que se sacaba de las montañas en aviones que aterrizaban en caminos de tierra. Ahora el hombre y su socio lo conducen hasta la capital del estado de Culiacán y lo venden allí.

"Hay que ir a quien está a cargo y darle la mitad o vendérselo todo" para evitar problemas, dijo.

Para el hombre, como para María, la cuestión importante no es la legalización, sino las cifras, las cifras de ingresos.

"Si me pagan lo mismo, o casi, por ser legal, bueno. Trabajará más a gusto ", dijo.