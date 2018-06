Primero es la educación: directora de escuela

Estamos cansados de que ocurran hechos como los del día de ayer, que maestros de otras instituciones irrumpan nuestras instalaciones e interrumpan nuestras labores, eso no lo vamos a permitir, ya basta, todas las personas tienen derecho a protestar, pueden ir a donde quieran hacerlo, pero aquí interrumpiendo labores no . Adriana García Marroquín, directora de la escuela primaria José Ma. Morelos

, Tam.- "Mi equipo de trabajo y yo sólo pedimos que nos dejen trabajar, nosotros no hemos suspendido labores y no pensamos suspender, tengo maestros con ética profesional que saben que lo primero en esta institución es lade los niños", así lo declaró la directora de lade Tiempo Completo José Ma. Morelos de la colonia popular, licenciada Adriana García Marroquín, asimismo dijo:

"Si hay algo que tiene la escuela Morelos es que cuenta con buen personal".

Además añadió:

"Estamos cansados de que ocurran hechos como los del día de ayer, que maestros de otras instituciones irrumpan nuestras instalaciones e interrumpan nuestras labores, eso no lo vamos a permitir, ya basta, todas las personas tienen derecho a protestar, pueden ir a donde quieran hacerlo, pero aquí interrumpiendo labores no, todas las escuelas tienen conflictos, aquí en único detalle es que la directora es Adriana García Marroquín".

Cabe mencionar que la protesta que hacen los docentes que irrumpieron en la escuela primaria de la colonia popular, es a favor de los maestros que alegan que la directora los corrió y al respecto la Lic. Adriana dice:

"Ellos dicen que yo los corrí, cuando yo no doy un resolutivo, ese resolutivo lo da ciudad Victoria en base a una investigación, es en base de sus trabajos. Todos cometemos errores, creo yo que llegar a una ofensa a un maltrato no se vale, no se debe, no se puede y eso es lo que están haciendo estos docentes que vienen a entrar sin permiso a este plantel para protestar por algo que no les consta, los maestros que ya no pertenecen al plantel tienen su resolutivo, no han perdido su trabajo, simplemente no perteneces a esta escuela, que quede claro que yo no quito ni pongo maestros, eso lo hace la Secretaría en base de una investigación", recalcó.

