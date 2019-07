Previenen muertes de indocumentados. Refuerzan PF campaña de seguridad

Mission, Tx.- Autoridades de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos refuerzan su campaña de seguridad para prevenir a inmigrantes indocumentados de los peligros a los que se tienen que enfrentar en su intento de ingresar de manera ilegal a la Unión Americana, y buscan hacer llegar el mensaje a través de los medios de comunicación, en cooperación con autoridades de los países centroamericanos que mas sufren el problema de la migración.





PELIGROS

La mañana de este lunes, autoridades de la Patrulla Fronteriza realizaron un recorrido por un área conocida como Villa del Rincón, cerca del parque Anzaldúas, un área de espesa vegetación, en la rivera del río Bravo, una ruta muy común para quienes buscan ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, con el objetivo de que los medios de comunicación experimentaran un poco de lo mucho que los indocumentados tienen que sufrir en su travesía al interior de la Unión Americana.

A mediodía, con la temperatura rondando los 40 grados centígrados, oficiales federales mostraron a los medios de comunicación, representantes de los gobiernos de Honduras y Guatemala, así como al senador Ted Cruz, áreas de cruce de indocumentados, donde se aprecia ropa dejada atrás, balsas de hule, pañales y muchos otros indicadores del paso de inmigrantes, quienes tienen que enfrentarse al calor, a la falta de agua y comida, a largas caminatas, así como a la posibilidad de ser mordidos por alguna víbora, a picaduras de insectos y muchos otros riesgos a los que, desafortunadamente, también exponen a los menores de edad.





MENORES

De acuerdo a los destacado por las autoridades, la tendencia de indocumentados que ingresan a los Estados Unidos acompañados de un menor de edad se ha incrementado drásticamente, pasando del uno por ciento al 50 por ciento de los casos, un incremento alarmante, en el que los niños son expuestos a graves riesgos, que muchos de ellos no han podido sortear.

Según destacó el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Grande, Rodolfo Karisch, tan solo la semana pasada, en el sector se registraron 12 decesos, de los cuales por lo menos cuatro de ellos eran menores de edad.

El llamado de las autoridades es para que los padres de familia hagan conciencia y entiendan que en realidad no vale la pena arriesgar a sus pequeños, destacando que si lo que buscan es asilo, que lo hagan de la manera correcta, a través de los puertos de entrada terrestre, que no se aventuren a cruzar el río Bravo y emprender una travesía que pudiera ser fatal.

RECORRIDO. Autoridades de la Patrulla Fronteriza refuerzan su campaña de seguridad para prevenir la muerte de inmigrantes.

RASTRO. Cerca de la orilla del Bravo se aprecian restos de balsas de hule, ropa, y otros indicadores del paso de indocumentados.

RESCATES. Son muchos los riesgos a los que se tienen que enfrentar los inmigrantes que se aventuran a ingresar ilegalmente a la unión americana.





FRAUDES

De igual forma, el senador Ted Cruz señaló que por si no fuera poco que un padre exponga a un hijo a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, se han detectado unidades familiares fraudulentas, en donde los menores de edad son "rentados", para hacerse pasar como hijos de quienes en verdad no son sus padres, cayendo en un delito de explotación infantil y exponiendo a riesgos adicionales a los pequeños, por lo que se ha optado por llevar a cabo el programa de muestras rápidas de ADN, lo que ha derivado en detectar un promedio de 30 por ciento de los casos como fraude, al descubrir que el menor y los adultos con los que viaja no son sus familiares.





RESCATES

Las autoridades federales señalan que por lo menos el 60 por ciento de sus agentes se ocupan en la crisis humanitaria que se vive en la zona, atendiendo a inmigrantes que tienen que ser llevados al médico, procesándolos y en muchos casos rescatándolos de la muerte, pues diariamente dan asistencia a indocumentados que sufren las inclemencias del tiempo, cuando tienen que llevar a cabo un rescate en las aguas del río, o realizar traslados de emergencia por múltiples causas.

Según se dijo, muchos de los inmigrantes llegan con alguna afección, y las condiciones a las que se tienen que enfrentar, al ingresar de manera ilegal, los pone en un riesgo mayor de presentar problemas serios de salud.





REGULACIONES

Por su parte, el senador Ted Cruz señaló que es urgente que se termine con la política de "capturar y soltar", porque en gran medida dichas acciones motivan a la inmigración ilegal, y más aun, el hecho de que las unidades familiares sean tratadas de manera diferente al resto de los inmigrantes detenidos, se convierte prácticamente en una invitación a que traigan a sus hijos con ellos, como pasaporte a la no deportación, por lo que es necesario contar con todas las herramientas, legales y operativas, para que cada inmigrante que sea detenido ingresando ilegalmente a los Estados Unidos sea deportado y quienes busquen asilo, lo hagan de la manera correcta.

Autoridades federales señalaron que esperan que el mensaje llegue, con la ayuda de los medios de comunicación y de las autoridades de los países centroamericanos, mientras tanto, la Patrulla Fronteriza continúa en alerta permanente para que, en medida de sus recursos, puedan ayudar a un inmigrante en peligro, sin descuidar su misión de seguridad en la frontera suroeste.