Presume ´Mencho´ la toma de Aguililla

En las primeras horas, habitantes de la región de Tierra Caliente reportaron que el mensaje fue colgado por los integrantes del CJNG, los cuales han protagonizado enfrentamientos por la plaza con Cárteles Unidos.

En dos fotografías se retrató a sicarios del grupo "Élite" sosteniendo el mensaje en el municipio del cual es oriundo su líder, buscado por autoridades de Estados Unidos.

"Ya se acabó el sometimiento en que vivían, las amenazas, extorsiones y demás cosas que un pueblo libre no tiene que sufrir, no teman por reclamar lo que les corresponde, que es la libertad, el problema no es con el pueblo ni con el Gobierno, es con las lacras que los están privando de su libertad", se leía en el mensaje.

"Hagan conciencia por toda nuestra gente del Limón, Charapo, Aguaje, Naranjo, Chila, San José, El Cajón y demás poblados que no pueden transitar libremente por las sabandijas, eso se terminó, no vine porque puedo, vengo porque voy a quedarme, ánimo mi gente, no los dejaremos solos. Atte: Mencho".

INTERVIENEN ESTATALES

Tras la difusión de la manta, el sacerdote Gilberto Guevara afirmó que ésta fue retirada por elementos estatales durante la misma mañana de ayer.

La zona registra bloqueos carreteros durante la noche y madrugada y los comerciantes continúan comprando productos de canasta básica y gasolina en Coalcomán, debido al temor de que nuevamente los civiles armados cierren la vía Apatzingán-Aguililla durante todo el día, como ocurre desde hace más de cuatro meses.

"Pienso que es el mismo proceso que llevaron ellos (CJNG), desde que entraron hace un mes, se supone que habían estado esa labor de ´limpia´, según ellos, nosotros a la expectativa de qué estaba pasando, como tal nosotros no tenemos participación, ni queremos, ni nos toca, ellos supuestamente este manifiesto es que lograron algo", comentó Guevara.

"La carretera hacia Apatzingán por la noche la siguen bloqueando, los estatales, hasta donde sé, siguen de ocho de la mañana a ocho de la noche, y mientras ellos están ahí, desbloquean, tapan zanjas y lo que se ocupe, resguardan el paso, pero cuando se retiran, aquellos vuelven a bloquear, eso es todos los días".

Aguililla ha sido escenario de enfrentamientos entre civiles al ser la puerta de entrada a la Sierra Madre del Sur, y también, por tener territorio fértil para el cultivo de amapola.

Apenas el pasado 23 de abril, el Nuncio Apostólico, Franco Coppola, visitó la zona para oficiar una misa en la que pidió paz y seguridad, y aunque durante ese día no se presentó ningún bloqueo, bastó su retiro para que al día siguiente se reiniciara el asedio criminal.